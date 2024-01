Lễ hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024

Lễ khai hội chùa Hương Tích (Can Lộc) đầu Xuân Giáp Thìn sẽ là điểm nhấn mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024.

Không gian chùa Thượng trong quần thể Khu du lịch chùa Hương Tích.

Theo Kế hoạch số 11 /KH-BTC, ngày 17/1/2024 của Ban Tổ chức lễ hội (Can Lộc), lễ khai hội và hoạt động du lịch chùa Hương Tích năm 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 15/2/2024 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Không gian lễ hội kéo dài từ cầu Hạ Vàng (quốc lộ 1) qua xã Thiên Lộc đến chùa Thượng, trong đó, các điểm chú trọng gồm: Hạ Vàng, khu vực xã Thiên Lộc, khu vực Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch chùa Hương Tích, bến thuyền, ga cáp treo, miếu Cô, miếu Cậu, khu vực chùa chính, chùa Thượng.

Lễ hội chùa Hương Tích sẽ gồm 2 sự kiện chính: Lễ khai hội chùa Hương Tích gắn với mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024 diễn ra vào mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức ngày 15/2/2024) và lễ khánh đản Quán Thế âm bồ tát vào ngày 18/2 âm lịch (tức ngày 27/3/2024).

Du khách "check in" tại vườn hoa quảng trường khu du lịch, nơi sẽ diễn ra lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2024. Ảnh chụp ngày 15/1/2024.

Theo kế hoạch, lễ khai hội sẽ do huyện Can Lộc chủ trì, với sự hỗ trợ của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, gồm các nội dung: đánh trống khai hội, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024”; chương trình nghệ thuật đặc sắc; các hoạt động văn hóa, thể thao (giải bóng chuyền nam thanh niên mở rộng, vật cổ truyền, đẩy gậy, kéo co...); các trò chơi dân gian: chọi gà, bịt mắt bắt vịt...

Lễ khánh đản Quán Thế âm bồ tát sẽ do Ban Trị sự Giáo hội phật giáo huyện, trụ trì, BQL chùa Hương Tích, UBND xã Thiên Lộc thực hiện, gồm các nội dung: lễ dâng hương Tam Bảo, hội thi mâm ngũ quả, lễ thỉnh chuông, đọc sớ cầu an, phát lộc...

Du khách sử dụng xe điện tham quan chùa Hương Tích. Ảnh chụp ngày 15/1/2024.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, lễ hội chùa Hương Tích năm 2024 là điểm nhấn mở đầu năm du lịch của tỉnh, đồng thời cũng mở đầu cho các hoạt động du lịch chùa Hương Tích năm nay.

Vì vậy, bên cạnh công tác chuẩn bị điều kiện cho các sự kiện chính như: lễ khai hội, lễ khánh đản, mở rộng quy mô và đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao, huyện cũng đã chỉ đạo BQL khu di tích tăng cường chỉnh trang cảnh quan, tạo các sản phẩm mới hấp dẫn... Qua đó giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, giá trị văn hóa, tiềm năng, lợi thế thu hút du khách khắp mọi miền đến với khu di tích danh thắng cấp quốc gia.

Thiên Vỹ