Nữ chiến sỹ công an tình nguyện về cơ sở được dân tin, dân quý

Tình nguyện về cơ sở và được bố trí công tác tại Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh), nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn xông xáo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trở thành “sợi dây kết nối” giữa Nhân dân, chính quyền các cấp với công an địa phương.

Là cán bộ đang công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hương Sơn, năm 2020, khi Công an tỉnh thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an, nhận thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện, trải nghiệm, từng bước trưởng thành hơn, nữ cảnh sát Đoàn Thanh Bình khi ấy đang là Thiếu úy, đã viết đơn tình nguyện về cơ sở và được bố trí công tác tại Công an thị trấn Phố Châu. Từ đó tới nay, chị Đoàn Thanh Bình là nữ công an cấp xã duy nhất ở huyện Hương Sơn.

Trung úy Đoàn Thanh Bình - cán bộ Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Những ngày đầu khi về công tác tại cơ sở, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng việc phải tiếp cận công việc mới, tiếp xúc đông người dân với các tình huống bất ngờ khiến nữ chiến sỹ Đoàn Thanh Bình không tránh khỏi bỡ ngỡ, khó khăn. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi trong công việc, Trung úy Đoàn Thanh Bình nhanh chóng “bắt nhịp”, làm quen với cơ sở và dần có được niềm tin, sự hài lòng của người dân.

“Khi mới về xã, tiếp xúc trực tiếp với người dân, một vài trường hợp chưa hiểu rõ quy trình giải quyết công việc, dẫn tới bức xúc, có những lời lẽ không hay. Những lúc như thế, mình phải bình tĩnh để lắng nghe, trao đổi rõ ràng các nội dung công việc. Người dân khi được giải đáp tận tình các thắc mắc thì dù có khó tính thế nào cũng sẽ thấu hiểu và chia sẻ” - Trung úy Đoàn Thanh Bình cho hay.

Trung úy Đoàn Thanh Bình được cấp trên phân công công tác tại Công an thị trấn Phố Châu.

Dù thời gian “gắn bó” địa bàn chưa lâu nhưng với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Trung úy Đoàn Thanh Bình được người dân địa phương quý mến, tin yêu. Từ sự tin tưởng này, bà con luôn cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Sự gần gũi với Nhân dân, trách nhiệm với công việc của nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình còn được thể hiện qua việc trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bằng ý chí mạnh mẽ của một cán bộ công an và cả sự khéo léo, nhẫn nại của một người phụ nữ, nữ Trung úy Công an thị trấn Phố Châu đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc tại cơ sở một cách thấu tình, đạt lý.

Nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình cùng cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Phố Châu thường xuyên tiếp xúc với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, góp phần đảm bảo ANTT.

Người dân thường xuyên bắt gặp hình ảnh Trung úy Đoàn Thanh Bình cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Phố Châu xuống từng các khu phố để gặp gỡ, nắm tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của người dân và tuyên truyền, vận động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm.

“Mỗi lần xuống cơ sở, tôi rất vui vì được bà con dành cho những tình cảm yêu mến. Đây là động lực để tôi vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thiện bản thân, phấn đấu hơn nữa trong công việc” – Trung úy Đoàn Thanh Bình tâm sự.

Là nữ công an cấp xã duy nhất ở Hương Sơn nhưng Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Trọng Bình (TDP 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) chia sẻ: Quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc, Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn tận tình, niềm nở, nhiệt huyết và đã nhận được nhiều thiện cảm cùng sự quý mến, tin tưởng của người dân.

Không chỉ hoàn thành tốt các mặt công tác, Trung úy Đoàn Thanh Bình còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội của Công an tỉnh và huyện tổ chức. Vào tháng 4 vừa qua, Trung úy Bình xuất sắc giành giải nhì Cuộc thi “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Với những nỗ lực trong công tác, Trung úy Đoàn Thanh Bình đã được Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền cấp cơ sở tặng thưởng nhiều giấy khen. Đó chính là động lực để chị tiếp tục cống hiến, tiếp tục bám cơ sở, lắng nghe Nhân dân, hiểu Nhân dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công an thị trấn Phố Châu triển khai hiệu quả Đề án 06/CP.

Trung tá Hoàng Văn Lạng – Trưởng Công an thị trấn Phố Châu cho biết: Trung úy Đoàn Thanh Bình rất gần gũi thân thiện, hòa đồng, đoàn kết với đồng đội và người dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Bình luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể ở cơ sở, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn yêu mến, tin tưởng, tạo được “sợi dây kết nối” giữa Nhân dân, chính quyền và công an địa phương.

Nữ Trung úy Đoàn Thanh Bình luôn được đồng đội tin tưởng, người dân yêu mến.

Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng người nữ công an ở thị trấn Phố Châu vẫn đang ngày đêm nỗ lực, cố gắng, quyết tâm “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần đến”, phát huy truyền thống người phụ nữ Công an nhân dân “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hồng Nhung – Quỳnh Chi