Sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ

Công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 245 năm ngày sinh, tưởng niệm 165 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ đã được huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hoàn tất.

Phối cảnh market sân khấu lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh, tưởng niệm 165 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ

Lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh (19/12/1778 - 19/12/2023), tưởng niệm 165 năm ngày mất (14/11/1858 - 14/11/2023 - âm lịch) danh nhân Nguyễn Công Trứ là chuỗi nhiều hoạt động gồm: Cuộc thi viết "Tìm hiểu thân thế sự nghiệp danh nhân Nguyễn Công Trứ” trong các trường học, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật biểu diễn các loại hình di sản, giải chạy Half Marathon Nghi Xuân 2023 và lễ giỗ.

Trong đó, ngoài cuộc thi viết đã được phát động từ ngày 20/9 - 20/11/2023 thì lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào tối ngày 9/12/2023 với chương trình nghệ thuật biểu diễn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: ca trù, dân ca ví, giặm, hát chầu văn; giải chạy Half Marathon Nghi Xuân năm 2023, sẽ diễn ra vào sáng 10/12/2023.

Cả hai sự kiện đều được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền). Ngoài ra, lễ giỗ đồng thời trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu thân thế sự nghiệp danh nhân Nguyễn Công Trứ sẽ diễn ra vào ngày 26/12/2023 (tức 14/11 âm lịch).

Hình ảnh pano kỷ niệm 245 năm ngày sinh và 165 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ do Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân thực hiện trong dịp này.

Là đơn vị chịu trách nhiệm dàn dựng phần lớn nội dung chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm, đến thời điểm hiện tại, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã xây dựng kịch bản, tiến hành tập luyện các tiết mục, sẵn sàng công diễn.

Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thị Cẩm - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi xây dựng kịch bản và được huyện Nghi Xuân duyệt, chúng tôi đã tiến hành dàn dựng, tổ chức tập luyện. Đến nay, các màn diễn, tiết mục đã được đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên của nhà hát nắm bắt nhuần nhuyễn, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt và công diễn vào tối ngày 9/12 sắp tới".

Ca sỹ Đăng Thuật sẽ biểu diễn tại lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ.

Được biết, trong kịch bản chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đảm nhận 7/10 tiết mục gồm: 4 màn thanh xướng, lớp diễn (Hát về Uy viễn Tướng công, Đêm chia tay phường Vải, Bi kịch một cuộc đời, Vang danh núi sông) và các ca khúc: Tình làng quê (nhạc sỹ An Thuyên), Như cây thông đứng giữa trời (nhạc sỹ Lê Tâm), Chí nam nhi (nhạc sỹ Lê Hàm). Chương trình do Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thị Cẩm chỉ đạo nghệ thuật; Nghệ sỹ ưu tú An Ninh viết kịch bản và đạo diễn; âm nhạc Quốc Dũng; tập thể nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát NTTT tỉnh tham gia biểu diễn.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm còn có 3 tiết mục do Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân xây dựng gồm: màn khai từ Người con Uy Viễn, tiết mục ca trù Nhân cách bất tử và tiết mục hát chầu văn Uy viễn Tướng công. Các tiết mục được thể hiện bởi ca sỹ Đăng Thuật, Quang Luyến và các nghệ nhân ca trù Nghi Xuân...

Maket giải chạy Nghi Xuân Half Marathon năm 2023.

Một trong những hoạt động sôi sổi nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân huyện Nghi Xuân, cũng như các vận động viên trong và ngoài tỉnh là Giải chạy Nghi Xuân Half Marathon năm 2023, khai mạc đêm 9/12 và diễn ra vào sáng ngày 10/12.

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm này, giải đã thu hút gần 1.400 vận động viên trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Trong đó có nhiều vận động viên chuyên nghiệp đã đạt thành tích cao tại các giải điền kinh trong nước, khu vực và quốc tế. Đặc biệt, giải chạy lần này còn có sự tham gia đăng ký của nhiều vận động viên nước ngoài đến từ 5 quốc gia.

Để giải chạy diễn ra thành công, huyện Nghi Xuân cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện như: đường chạy, công tác hậu cần, an ninh trật tự... Trong đó, huyện tổ chức tập huấn cho 120 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên phục vụ vận động viên; bố trí lực lượng công an đảm bảo an toàn tại điểm chốt giao thông trên cung đường chạy, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên hoàn thành tốt hành trình thi đấu của mình...

Các nghệ nhân CLB ca trù Nguyễn Công Trứ và Cổ Đạm sẽ tham gia biểu diễn tại chương trình kỷ niệm về Uy viễn Tướng công sắp tới.

Bên cạnh đó, huyện Nghi Xuân cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phần việc cho lễ giỗ và trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu thân thế sự nghiệp danh nhân Nguyễn Công Trứ” sẽ diễn ra vào ngày 26/12/2023.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đơn vị, huyện Nghi Xuân đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh và tưởng niệm 165 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ diễn ra thành công.

Lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh và tưởng niệm 165 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ là một trong những sự kiện nổi bật của huyện Nghi Xuân trong năm 2023. Vì vậy, ngay từ đầu chúng tôi đã lên kế hoạch bài bản, phân công và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện một cách tích cực, đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi hy vọng chuỗi hoạt động của lễ kỷ niệm sẽ góp phần tôn vinh những đóng góp to lớn của danh nhân Nguyễn Công Trứ cho quê hương; đất nước, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, quảng bá du lịch địa phương một cách rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế. Ông Bùi Việt Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân

Thiên Vỹ