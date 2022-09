790 học sinh Hương Sơn được trang bị kiến thức ATGT, chống bạo lực học đường

Những kiến thức cơ bản về kỹ năng tham gia giao thông; quy định của Luật Giao thông đường bộ; phòng chống bạo lực học đường... đã được cán bộ Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) truyền tải đến các em học sinh trong buổi sinh hoạt dưới cờ tại Trường Tiểu học Sơn Tây.

790 học sinh Trường Tiểu học Sơn Tây tham gia buổi học

Công an xã Sơn Tây vừa tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực học đường cho 790 học sinh Trường Tiểu học Sơn Tây. Đây là một trong những buổi sinh hoạt nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông, ngăn chặn bạo lực học đường.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ, chiến sỹ Công an xã Sơn Tây truyền đạt những kiến thức cơ bản về các biển chỉ dẫn, kỹ năng tham gia giao thông đường bộ như: không dàn hàng ngang, không đậu xe ở lòng đường, cách đội mũ bảo hiểm…; quy định của Luật Giao thông đường bộ như về độ tuổi đi xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy, về xử phạt hành chính khi vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Các em học sinh trả lời những câu hỏi về các nội dung được đề cập trong buổi sinh hoạt.

Cùng đó, đơn vị cũng tuyên truyền, phổ biến những nội dung về an ninh mạng; thực trạng, nguyên nhân và cách phòng tránh bạo lực học đường.

Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh không chỉ lắng nghe mà còn có sự tương tác, tích cực phát biểu, trả lời câu hỏi và trao đổi các vấn đề một cách sôi nổi, hào hứng.

Cán bộ Công an xã Sơn Tây hướng dẫn các em học sinh cài mũ bảo hiểm đúng cách.

Theo Thiếu tá Trần Tiến Luật - Trưởng Công an xã Sơn Tây, các nội dung tuyên truyền sẽ giúp các em học sinh nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng, từ đó, thay đổi hành vi theo hướng tích cực, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, nói không với bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn, an ninh trật tự.

Được biết, Trường Tiểu học Sơn Tây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn Huơng Sơn triển khai buổi học tương tác trực tiếp với lực lượng chức năng.

Hoài Nam