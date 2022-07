Bắt giữ 2 thuyền máy đánh bắt thủy sản bằng kích điện trên sông Lam

Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện và bắt giữ 2 thuyền máy dùng kích điện đánh bắt thủy sản trên sông Lam đoạn qua thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Vào lúc 12h ngày 6/7, Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có 2 thuyền đang có hành vi dùng kích điện để đánh bắt cá trên sông Lam, đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Công an kiểm tra thuyền máy có hành vi đánh bắt thủy hải sản bằng xung kích điện trên sông Lam.

Phát hiện xuồng máy của lực lượng công an, các đối tượng đã điều khiển thuyền máy bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT đường thủy đã bắt giữ 2 thuyền đánh cá của các đối tượng gồm: Đậu Văn Cảnh (SN 1987, thường trú tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Châu (SN 1973, thường trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân).

Kiểm tra trên 2 chiếc thuyền nói trên, lực lượng CSGT đường thủy phát hiện 2 bộ kích điện, 2 bình ắc quy, 2 vợt lưới và hàng chục mét dây điện. Qua đấu tranh tại chỗ, các đối tượng thừa nhận đã dùng những dụng cụ này để đánh bắt thủy hải sản.

Lực lượng CSGT đường thủy đã lập biên bản tạm giữ 2 thuyền máy và các phương tiện dùng để đánh bắt thủy hải sản, đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an thị trấn Xuân An xử lý.

Đối tượng Đậu Văn Cảnh (bên trái) và Nguyễn Văn Châu cùng tang vật dùng để đánh bắt thủy hải sản.

Trung tá Nguyễn Nam Đông - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết: “Phần lớn những thuyền đánh cá bằng hình thức xung kích điện này đều hoạt động về ban đêm và buổi trưa; các đối tượng sinh sống xung quanh khu vực sông. Hơn nữa, các thuyền đánh bắt thủy hải sản bằng xung kích điện đều có người cảnh giới, mỗi lần có lực lượng công an tuần tra thường cho người theo dõi và thông báo. Thậm chí, nhiều đối tượng khi gặp lực lượng kiểm tra còn có hành vi chống cự, cản trở tàu tuần tra để bỏ trốn, vì vậy, việc tuần tra, kiểm tra của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn”.

Đức Phú