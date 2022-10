“Cánh tay nối dài” đảm bảo an ninh trật tự ở Lộc Hà

1.343 mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) được ví như “cánh tay nối dài” của lực lượng công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), góp phần quan trọng trong giữ gìn sự bình yên các thôn xóm, khu dân cư.

Công an xã Thạch Châu trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT ở thôn Hồng Lạc.

Thôn Hồng Lạc (xã Thạch Châu) là một trong những khu dân cư nổi bật nhất trong thực hiện các mô hình tự quản về ANTT, đặc biệt là mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”. Nhiều năm nay, tất cả 7 tổ tự quản trong thôn đều phát huy tốt hiệu quả, góp phần kiềm chế vi phạm pháp luật, không xẩy ra mâu thuẫn lớn, không có đánh bạc, không có vụ việc gây rối mất ANTT, mới chỉ duy nhất xẩy ra 1 vụ trộm cắp vặt...

Anh Lê Quang An - Trưởng thôn Hồng Lạc cho hay: “Là địa bàn trung tâm, gần nhiều trường học, các hoạt động KT – XH diễn ra sôi động, người qua lại đông, luôn tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội... nên chúng tôi luôn chú trọng duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”...

Tất cả mọi người đã cùng nhau chung tay vun đắp tình làng nghĩa xóm, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của thôn. Đặc biệt, 700 nhân khẩu trong thôn đều nhiệt tình hưởng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường tự quản, lắp đặt hệ thống camara an ninh gia đình, tăng cường đấu tranh, tố giác tội phạm, chủ động hòa giải các mẫu thuẫn trong cuộc sống thường ngày ngay từ lúc mới phát sinh...”.

Công an xã Thạch Châu nhắc nhở, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT ở thôn xóm, phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh.

Đại úy Lê Thanh Bình – Phó Trưởng Công an xã Thạch Châu thông tin: “Là địa bàn trọng điểm về ANTT nên chúng tôi luôn động viên, khuyến khích, hỗ trợ 70 “Tổ liên gia tự quản về ANTT” và hàng chục “Dòng họ tự quản” trong toàn xã duy trì hoạt động một cách hiệu quả. Gần 3 năm qua, những “cánh tay nối dài” này đã cung cấp cho lực lượng công an 100 thông tin liên quan đến tội phạm và hàng trăm thông tin khác để xử lý hơn 200 đối tượng vi phạm hành chính, lập hồ sơ giáo dục tại xã 5 trường hợp, đưa 1 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, hòa giải ổn định 52 vụ việc mâu thuẫn nhỏ...

Các mô hình tự quản đã góp phần quan trọng trong việc giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, giữ vững sự bình yên trong các khu dân cư và đảm bảo an toàn cho các trường học, đơn vị, doanh nghiệp... nên được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân nhân ghi nhận, đánh giá cao”.

Ông Trần Đình Hải - Tổ trưởng tổ dân phố Phú Mậu (thị trấn Lộc Hà) kiểm tra tình hình hoạt động và nhắc nhở các thành viên trong “Tổ liên gia tự quản về ANTT” số 2 tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Hiện nay, ngoài 893 “Tổ liên gia tự quản về ANTT” với 24.992 hộ gia đình tham gia, trên địa bàn Lộc Hà còn có 450 “Dòng họ tự quản về ANTT” do tộc trưởng làm tổ trưởng với hàng chục nghìn hộ tham gia đang hoạt động khá hiệu quả. Trong đó, nổi bật nhất là ở các xã: Thạch Châu, Mai Phụ, Tân Lộc, thị trấn Lộc Hà...

Ở các mô hình này, từ tổ trưởng đến mỗi thành viên tham gia đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, luôn chủ động nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời tình hình ANTT ở cơ sở lên cấp trên. Qua đó giúp chính quyền địa phương và lực lượng công an nắm chắc tình hình để có phương án đảm bảo ANTT ở 92/92 thôn xóm, 37/37 trường học và tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và các vấn đề nổi cộm khác.

Mô hình camera an ninh giúp lực lượng Công an xã Bình An nắm chắc tình hình trên địa bàn, đảm bảo sự bình yên cho các thôn xóm.

Thông qua các mô hình tự quản về ANTT, từ năm 2016 đến nay, ở Lộc Hà đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ký cam kết về phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT, không sử dụng vật liệu nổ, chấp hành quy định phòng dịch COVID-19... chon hơn 222 nghìn lượt người.

Các tổ tự quản cũng đã chung tay vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi 467 bộ kích điện, 146 khẩu súng và 231 viên đạn, 226 dao kiếm, 116 kg pháo, 17 kg thuốc nổ, 153 kíp nổ, đưa 24 đối tượng đi cai nghiện, quản lý giáo dục 116 đối tượng.

Ngoài ra, những “cánh tay nối dài” của lực lượng công an cũng đã tham gia giải quyết kịp thời hơn 300 vụ việc mâu thuẫn cơ sở và nhiều phần việc thiết thực khác.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà khen thưởng các “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tiêu biểu giai đoạn 2016-2022.

Thượng tá Dương Thanh Tùng – Trưởng Công an huyện Lộc Hà đánh giá: “Các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn đang hoạt động ngày càng hiệu quả, trách nhiệm, khơi dậy được ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác và khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Những “cánh tay nối dài” này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. Các mô hình này đã và đang góp phần cùng với lực lượng công an đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn...”.

