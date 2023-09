Chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng của 151 bị hại, “hotgirl” Hà Tĩnh lĩnh án chung thân

Bằng việc đưa ra các thông tin gian dối, thủ đoạn tinh vi, Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) - nữ kế toán của một công ty kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng của 151 bị hại ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Video: Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Hoàng Thị Bình và đồng phạm

Sáng 25/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai mạc phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên toà có 8 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

8 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Phạm Thị Mai (SN 1972, trú tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An), Đinh Thị Oanh (SN 1966, trú tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền), Trần Đức Chính (SN 1990, trú thôn 2, xã Xuân Hồng) cùng ở huyện Nghi Xuân; Nguyễn Đức Đan (SN 1975), Lê Thị Huệ (SN 1976) cùng trú thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, Nghi Xuân; Hoàng Thị Thu Trang (SN 1985, trú khối 15, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Thị Ngọc (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) cùng trú thôn 1, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) tại phiên xử sơ thẩm ngày 26/9 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàng Thị Bình lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng của 151 bị hại

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam – HT (gọi tắt là Công ty Giang Nam) có địa chỉ tại tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền với ngành nghề chủ yếu là kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Với vai trò kế toán trực tiếp quản lý, điều hành việc kinh doanh, Hoàng Thị Bình tự quyết định thực hiện việc nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.

Đại diện Viện KSND tỉnh công bố bản cáo trạng.

Năm 2020, việc kinh doanh của công ty không thuận lợi dẫn đến thua lỗ, Hoàng Thị Bình tự vay mượn tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội với lãi suất cao. Do vỡ nợ, mất khả năng thanh toán, Bình đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức lừa khách hàng đặt cọc tiền mua vật liệu xây dựng, góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng và vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ cuối tháng 5/2021 đến đầu tháng 7/2022, Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo của 151 bị hại trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt tổng số tiền gần 125 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Hoàng Thị Bình sử dụng để trả nợ, trả lãi, dùng để mua vật liệu xây dựng trả cho khách hàng và chi tiêu cá nhân. Hiện nay, Hoàng Thị Bình chưa trả và không có khả năng trả lại.

8 bị cáo hưởng lợi từ việc cho Bình vay tiền với lãi suất cao

Với mục đích hưởng lợi nên Phạm Thị Mai, Hoàng Thị Thu Trang, Đinh Thị Oanh, Trần Đức Chính, Nguyễn Đức Đan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Lê Thị Huệ đã cho Hoàng Thị Bình vay tiền với lãi suất cao, vượt quá 5 lần theo quy định.

8 bị cáo khác trong vụ án bị xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cụ thể: Từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, Mai đã cho Bình vay 63 lần với tổng số tiền hơn 49,5 tỷ đồng, tổng tiền lãi Mai đã nhận là hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ. Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, Hoàng Thị Thu Trang cho Bình vay 47 lần với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng, số tiền lãi Trang đã nhận là hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,9 tỷ đồng. Từ cuối năm 2021 đến ngày 18/5/2022, Đinh Thị Oanh cho Bình vay 9 lần với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng, số tiền lãi Oanh đã nhận là hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ.

Từ ngày 6/1/2022 đến ngày 5/5/2022, Trần Đức Chính cho Bình vay 19 lần với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng, số tiền lãi Chính đã nhận là hơn 2,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,1 tỷ. Từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, Nguyễn Đức Đan cho Bình vay 4 lần với tổng số tiền 4, 6 tỷ đồng, số tiền lãi Đan đã nhận là hơn 1,4 tỷ, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ.

Từ ngày 17/3/2022 đến ngày 27/5/2022, Nguyễn Thị Ngọc cho Bình vay 7 khoản vay với tổng số tiền 2 tỷ đồng, số tiền lãi Ngọc nhận là 496 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 461 triệu. Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, Nguyễn Thị Hằng cho Bình vay 4 lần với tổng số tiền hơn 842 triệu đồng, số tiền lãi Hằng đã nhận là hơn 504 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 478 triệu.

Ngày 20/5/2022, Lê Thị Huệ cho Bình vay 500 triệu đồng, số tiền lãi Huệ nhận là 64 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 62 triệu đồng.

Rất đông người dân đã có mặt theo dõi phiên xử.

Chiêu lừa trăm tỷ để nạn nhân sập bẫy

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 28,7 tỷ đồng từ 136 bị hại là khách hàng mua vật liệu xây dựng của Hoàng Thị Bình. Theo đó, Bình đã đưa ra thông tin gian dối, lừa bán vật liệu xây dựng cho khách hàng bằng cách báo giá rẻ, hạ giá bán các loại vật liệu thấp hơn giá đại lý nhập vật liệu đầu vào cho Công ty Giang Nam.

Bình còn đặt mua các sản phẩm ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh... nói dối là quà khuyến mãi của đại lý cung cấp hoặc công ty tặng nhằm mục đích thu hút khách đến đặt cọc tiền trước để mua vật liệu với giá ưu đãi. Khi khách liên hệ, Bình yêu cầu những người này đặt cọc lượng tiền lớn mới được hưởng giá ưu đãi và tặng quà. Sau khi nhận tiền từ khách, Bình chiếm đoạt để trả nợ, trả lãi, trả tiền hoa hồng, nhập vật liệu trả cho những khách đặt cọc trước đó.

Một trong những nạn nhân của Bình trình bày tại phiên toà.

Bên cạnh đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 38 tỷ từ 7 bị hại của Bình bằng hình thức lừa góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng cũng đã được làm rõ.

Bằng việc đưa ra thông tin gian dối như Công ty Giang Nam có nhiều hợp đồng cung cấp, mua bán các loại vật liệu xây dựng có lợi nhuận, chiết khấu hoa hồng cao với khách hàng và đại lý; thời gian hợp đồng từ 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng... Bình đã kêu gọi nhiều người góp vốn kinh doanh để được hưởng chiết khấu cao và được tặng quà khuyến mãi. Để tạo lòng tin, Bình đã chụp ảnh các hợp đồng cung cấp vật liệu đã ký gửi cho bị hại.

Ngoài ra, Bình còn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 57,8 tỷ của 8 bị hại bằng hình thức lừa vay tiền. Bình đã nói dối là để đầu tư, kinh doanh vật liệu xây dựng, vay tiền đặt cọc giữ giá vật liệu xây dựng... hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao mục đích để chiếm đoạt.

Các bị hại mong muốn nhận được số tiền đã bị chiếm đoạt.

Án chung thân cho nữ kế toán lừa đảo

Sau quá trình xét hỏi và tranh tụng, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Thị Bình và hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của 8 bị cáo còn lại.

Hội đồng xét xử làm rõ hành vi của Hoàng Thị Bình và 8 bị cáo còn lại trong vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Hoàng Thị Bình đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Lợi dụng lòng tin của những người bị hại, bị cáo đã đưa ra các thông tin gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Do đó phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo một thời gian dài để giáo dục và phòng ngừa chung.

Đối với 8 bị cáo còn lại, là người có đầy đủ năng lực, hành vi, nhận thức được việc cho vay lãi nặng bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do muốn thu lời bất chính, vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ mà còn xâm phạm đến lợi ích công dân được pháp luật bảo vệ, do đó cần có mức hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án Hoàng Thị Bình cùng 8 bị cáo. Theo đó, tuyên phạt Hoàng Thị Bình mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bồi thường dân sự cho các bị hại hơn 105,1 tỷ đồng và sung công quỹ gần 28,8 tỷ đồng.

Đối với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, TAND tỉnh tuyên: Phạm Thị Mai 24 tháng tù giam, phạt bổ sung 60 triệu đồng; Hoàng Thị Thu Trang 24 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung số tiền 60 triệu đồng; Đinh Thị Oanh và Trần Đức Chính, mỗi bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Nguyễn Đức Đan 15 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng, mỗi bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 30 triệu đồng; phạt Lê Thị Huệ số tiền 50 triệu đồng.

Dương - Chung