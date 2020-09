Chống đối, chém công an xã bị thương, 2 anh em “dắt nhau” vào tù

TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 2 anh em Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997), cùng trú tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) tổng cộng 24 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phan Văn Thương (áo đen) và em trai Phan Văn Mạnh tại phiên tòa xét xử sáng nay (30/9) của TAND huyện Nghi Xuân.

Khoảng 18h30" ngày 5/7/2020, Công an xã Xuân Thành nhận được tin báo của Đậu Thành Công (SN 2003, trú tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành) về việc trước đó khoảng 10 phút, Công và Phan Văn Mạnh đã xảy ra xô xát với nhau tại khu vực Nhà Văn hóa thôn Thành Phú. Sau đó, Công bị Phan Văn Thương (anh trai Mạnh) đi xe máy đuổi đánh, còn Mạnh dọa sẽ chém Công.

Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh vụ việc, khoảng 20h30" cùng ngày, tổ công tác Công an xã Xuân Thành do Đại úy Phan Mạnh Hùng (SN 1986) – Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng cùng 2 công an viên là Nguyễn Quang Trung (SN 1969) và Phạm Trung Kiền (SN 1957) đến nhà để mời Thương, Mạnh sáng 6/7/2020 có mặt tại trụ sở Công an xã Xuân Thành làm việc.

Hội đồng xét xử TAND huyện Nghi Xuân tại phiên xét xử sáng nay.

Trên đường đi, tổ công tác gặp Mạnh nên yêu cầu Mạnh về nhà Thương làm việc. Tại đây, sau khi tổ công tác nêu lý do gửi giấy mời đến làm việc, các đối tượng không chấp hành mà còn dùng lời lẽ xúc phạm tổ công tác...

Thậm chí, Mạnh còn sử dụng điện thoại di động để quay, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Trước tình hình đó, Phó trưởng Công an xã Phan Mạnh Hùng tiến hành lập biên bản sự việc nhưng Mạnh ngăn cản và đẩy anh Hùng ra khỏi nhà.

Trong quá trình giằng co giữa hai bên, Thương lao tới đấm vào đầu công an viên Nguyễn Quang Trung, Mạnh rút con dao dài 47,5cm lao vào chém anh Hùng nhưng không trúng.

Phan Văn Thương tiếp tục dùng dao xông vào chém anh Kiền, gây tổn thất sức khỏe là 10%.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Phạm Trung Kiền được đưa đi điều trị tại Bệnh viện 115 (TP Vinh - Nghệ An)

Cả 2 bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh từ ngày 6/7 đến nay. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình 2 đối tượng bồi thường cho anh Phạm Trung Kiền số tiền 50 triệu đồng.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Phan Văn Thương 15 tháng tù giam, Phan Văn Mạnh 9 tháng tù giam

Hoài Nam