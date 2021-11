Chủ động giữ vững an ninh trật tự ở cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh

Từ đầu năm lại nay, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ 28/31 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ trên 90%), đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh.

Công an xã Xuân Viên phối hợp với Đoàn xã tổ chức ra quân tuyên truyền về đảm bảo ANTT, ATGT và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Xuân Viên là một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT của huyện Nghi Xuân. Do đó, Công an xã Xuân Viên luôn thường xuyên bám sát địa bàn, nắm và dự báo chính xác tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ Công an huyện và quần chúng nhân dân giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT, không để xảy ra phức tạp, đột xuất, bất ngờ…

Trong năm 2021 (tính từ tháng 11/2020 - 11/2021), Công an xã Xuân Viên đã phối hợp điều tra, khám phá 6 vụ/7 vụ, 10 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ, xử lý 2 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ/10 đối tượng đánh bạc, 2 vụ/2 đối tượng trộm bò, thu giữ tài sản trên 80 triệu đồng trả lại cho các bị hại…

Bị cáo Hoàng Trần Cổn bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 16 năm tù giam về tội danh “Giết người” tại phiên xét xử vào ngày 26/5/2021

Đặc biệt, Công an xã đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng giết người. “Vào khoảng 18h10’ ngày 13/11/2020, chúng tôi nhận được tin báo của người dân về việc ông Hoàng Trần Cổn (SN 1949) ở thôn Nam Viên dùng búa đinh đánh nhiều nhát vào đầu con dâu (đang có thai) và 2 cháu nội khiến các nạn nhân bị thương nặng, còn hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay lập tức, chúng tôi đã chia làm 2 tổ chốt chặn các tuyến đường ra khỏi thôn Nam Viên; rà soát các địa điểm mà ông Cổn có thể lẩn trốn. Đến 20h cùng ngày thì phát hiện ông Cổn đang lẩn trốn tại 1 trang trại chăn nuôi ở núi Rắt (thuộc địa phận thôn Nam Viên). Lúc này, ông Cổn đang bị ngộ độc do uống thuốc sâu. Chúng tôi liền huy động phương tiện đưa ông Cổn đi cấp cứu, đồng thời tiếp tục bảo vệ hiện trường, bàn giao cho đơn vị cấp trên xử lý…”, Thượng úy Trần Công Đại - Trưởng Công an xã Xuân Viên nhớ lại.

Trần Quang Trung (SN 1975, trú tại thôn Hải Lục, xã Xuân Hải) bị Công an huyện Nghi Xuân khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chống người thi hành công vụ” vào tháng 3/2021.

Nghi Xuân là địa bàn phụ cận TP Vinh, tiếp giáp với TX Hồng Lĩnh, có mạng lưới giao thông đường bộ, đường sông, đường biển khá thuận lợi. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, nhưng cũng là địa bàn mà các đối tượng thường xuyên qua lại để gây án rồi lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Do đó, cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Xuân thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt rõ mọi di biến động của các đối tượng, cũng như xử lý dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, không để phức tạp, kéo dài.

Năm 2021, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ 28/31 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ trên 90%); phát hiện, bắt giữ 38 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 34 vụ đánh bạc, 33 vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, 16 vụ vi phạm trật tự về quản lý kinh tế, 39 vụ vi phạm về pháo… Cơ quan công an đã khởi tố điều tra 43 vụ/60 bị can, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 43 vụ/60 bị can…

Bị cáo Đặng Công Nguyên tại phiên tòa sơ thẩm sáng 29/7 tại TAND huyện Nghi Xuân về tội tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều vụ việc đã được điều tra, làm rõ kịp thời, khiến dư luận hết sức đồng tình, ủng hộ như: vụ bắt giữ đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970, trú tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, Nghệ An), kẻ đã thực hiện 40 vụ trộm tài sản tại trường học, công sở trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hay như phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Trần Văn Thái (SN 1997, trú tại xã Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An), kẻ đã thực hiện 2 vụ lừa đảo trên địa bàn Nghi Xuân bằng thủ đoạn “trả lãi khủng” để chiếm đoạt gần 200 triệu đồng…

Công an Nghi Xuân tăng cường tuần tra xử lý tình trạng điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát tình hình tại cơ sở. Cùng với việc phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an xã chính quy, đơn vị còn cử các đội nghiệp vụ, theo sát mọi di biến động của các đối tượng, bám sát các địa bàn, tuyến trọng điểm.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác quản lý hành chính để làm tốt công tác phòng ngừa, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động giải quyết mọi tình huống, tiếp tục đảm bảo giữ vững ANTT…”, Thượng tá Lê Xuân Diệu - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân nhấn mạnh.

Mai Hoàng