Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm 6 sà lan hút cát trái phép trên sông ở Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác cát trái phép trên sông, yêu cầu tịch thu phương tiện; huyện Đức Thọ hoàn thiện hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ, vào lúc 1 giờ sáng ngày 10/5, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại ngã ba sông nơi giao nhau giữa sông La và sông Lam đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu (Đức Thọ) có nhiều sà lan đang tập trung hút cát trái phép.

6 sà lan vi phạm đều được áp tải về neo đậu tại âu thuyền tránh trú bão tại xã Bùi La Nhân (Đức Thọ).

Ngay lập tức, Công an huyện Đức Thọ đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu tăng cường 4 xuồng máy tiếp cận hiện trường vây bắt các sà lan đang hút cát trái phép trên sông.

Đến khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 6 sà lan khai thác cát trái phép tại khu vực này và tiến hành áp giải về tại âu thuyền xã Bùi La Nhân để tiến hành lập biên bản, đo đếm khối lượng cát trên sà lan.

Các chủ phương tiện hút cát trái phép gồm: Lê Văn Chương (SN 1983, trú tại xã Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An); Nguyễn Văn Giang (SN 1972, trú tại thôn Đại Quang, xã Quang Vĩnh, Đức Thọ); Trần Quốc Duẫn (SN 1973), Ngô An (SN 1958), Lê Văn Trung (SN 1963), Phạm Luyện (SN 1965) đều trú tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, Đức Thọ.

Các lực lượng chức năng xác định bình quân mỗi sà lan đã khai thác được từ 30 - 60 m3 cát.

6 sà lan đều đã hút gần đầy cát, mỗi chiếc có trọng tải từ 140-160 tấn tương đương từ 90-110 m3 cát trên mỗi sà lan.

Trước tình hình này, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải về vụ việc để xin ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác cát trái phép trên sông, yêu cầu huyện Đức Thọ hoàn thiện hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng lập hồ sơ để tịch thu phương tiện sà lan hút cát vi phạm.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, động viên các lực lượng chức năng, đồng thời phê bình chủ tịch UBND xã Tùng Châu đã không quyết liệt, không bám nắm, không phát hiện và xử lý kịp thời, để tình trạng khai thác cát trái phép xẩy ra trên địa bàn trong thời gian dài.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai từng chủ phương tiện khai thác cát trái phép.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn yêu cầu Công an huyện, các ngành chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp trên để ra quyết định tịch thu phương tiện vi phạm.

Trước đó, nhận định được tình hình khai thác cát sỏi trên các tuyến sông trên địa bàn sẽ ngày càng phức tạp, ngày 23/2/2022, UBND huyện Đức Thọ đã tổ chức cuộc họp để quán triệt các nội dung có liên quan đến việc khai thác cát sỏi trên sông; tổ chức ký cam kết không được khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, thời gian khai thác trong ngày từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều, không được khai thác ban đêm… Trong thời gian tới, huyện Đức Thọ sẽ chỉ đạo các lực lượng: Công an huyện, phòng, ban chuyên môn và chính quyền địa phương nơi có các tuyến sông chạy qua tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung nhân lực và phương tiện, trang thiết bị xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông, nếu phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép sẽ xử lý thật nghiêm, tuyệt đối không có vùng cấm.

