Công an Hà Tĩnh xứng đáng với tấm bằng khen của Thủ tướng về thành tích cấp căn cước công dân

Đón xuân Nhâm Dần 2022, ngoài những chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Hà Tĩnh còn tự hào là một trong số ít đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).

Những ngày cuối năm Tân Sửu (2021), không khí làm việc tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Hương Sơn) vẫn diễn ra hết sức sôi động.

Công an xã Sơn Bằng phối hợp với Công an huyện Hương Sơn đến tận nhà những người già cả, neo đơn, bệnh tật để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Thiếu tá Thái Văn Vũ - Đội trưởng cho biết: Toàn đội đang phối hợp với công an các xã, thị trấn tập trung thu nhận hồ sơ cấp CCCD giai đoạn 3 cho những người đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa được cấp CCCD. Để đảm bảo 100% công dân từ 14 tuổi trở lên đều được cấp CCCD, đặc biệt là vào dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, không quản ngày đêm tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ để gửi lên đơn vị cấp trên cấp CCCD cho người dân.

Công an huyện Hương Sơn làm thẻ CCCD lưu động tại xã biên giới Sơn Kim 2.

Là huyện miền núi, địa bàn rộng, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, song, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, sự đồng hành tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân, Hương Sơn là một trong những đơn vị tốp đầu của Hà Tĩnh về thực hiện làm hồ sơ cấp CCCD.

Tính đến ngày 23/1/2022, Công an huyện Hương Sơn đã thu nhận được 89.879 hồ sơ cấp CCCD, trong đó đã trả 80.568 thẻ CCCD cho người dân.

Cán bộ Đội Đội Hướng dẫn, đăng ký cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân (Công an tỉnh) kiểm tra thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ cấp CCCD.

Thời điểm này không còn là cao điểm về làm CCCD cho người dân nhưng 13 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đội Hướng dẫn, đăng ký cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) vẫn rất bận rộn.

Trung tá Võ Thị Thanh Trà - Đội trưởng, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục thu nhận hồ sơ cho các công dân, nhận và trả thẻ CCCD, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan chức năng, hướng dẫn, điều chỉnh thông tin sai lệch cho các công dân… Công việc đòi hỏi mỗi CBCS luôn phải dành sự tập trung cao nhằm tránh sai sót dù là nhỏ nhất có thể xẩy ra”.

Nếu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội là một trong những đơn vị chủ công của Công an tỉnh trong việc thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD thì Đội Hướng dẫn, đăng ký cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ này của phòng. Ngay sau khi triển khai dự án, đội đã thành lâp 2 tổ lưu động đi đến tận các xã, thị trấn để hỗ trợ cấp huyện tổ chức thu nhận hồ sơ.

Để hoàn thành kịp tiến độ, lực lượng công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã đến tận thôn, xóm, tăng ca làm việc xuyên đêm giúp người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân (ảnh chụp tại Công an huyện Lộc Hà, tháng 3/2021).

Trung tá Bùi Thị Hồng Minh - Phó Đội Hướng dẫn, đăng ký cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân, chia sẻ: thời gian cao điểm nhất (từ đầu tháng 3/2021 - 10/6/2021), 13 CBCS của đội đã chia làm 2 tổ, di chuyển liên tục không kể ngày nghỉ, không kể mưa nắng, không ngại lên vùng núi hay xuống vùng biển để hỗ trợ làm CCCD cho bà con.

Xuống cơ sở, quá trình lấy dấu vân tay cho người già, người ốm đau, bệnh tật là khó khăn nhất, bởi tay của họ thường co cứng nên rất khó lấy, phải 2-3 người hỗ trợ mới lăn vân tay được. Đặc biệt, ở vùng nông thôn, do lao động nặng nhọc, bàn tay bị chai sần, nhiều người mất vân tay nên các CBCS đã sáng kiến để bà con ngâm tay trong nước, cho tay mềm ra, mới nhận được vân tay.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà động viên lực lượng công an đang làm CCCD tại Trường THPT Nghèn (Can Lộc). Ảnh chụp ngày 17/3/2021.

“Trong số 13 anh em tại đơn vị, có nhiều người con nhỏ, bố mẹ già yếu, nhà neo người… nhưng đều phải xoay xở, gác lại tất cả để tập trung cho mục tiêu chung. Nghĩ lại, đến giờ mới thấy quãng thời gian đó thật gian truân, vất vả; bàn chân chúng tôi đã trải khắp 8/13 huyện, thị, nhưng rất vui vì đã hoàn thành gần 70.000 hồ sơ cấp CCCD, góp phần không nhỏ vào thành công chung” - Trung tá Bùi Thị Hồng Minh tâm sự.

Tính đến ngày 23/1/2022, Công an tỉnh đã thu nhận được 930.320 hồ sơ cấp CCCD, đạt 78,1% so với tổng số công dân thuộc diện cấp CCCD (từ đủ 14 tuổi trở lên), đạt 98,8% so với tổng số công dân thuộc diện cấp CCCD đang có mặt trên địa bàn, đã trả 803.679/ 804.929 thẻ CCCD nhận từ Bộ Công an (đạt 99,8%, số thẻ còn lại do công dân không có mặt trên địa bàn hoặc đã được thông báo nhưng chưa đến nhận).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng bằng khen cho Công an Hà Tĩnh vì có thành tích xuất sắc trong dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân” (6/2021).

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: Dù gặp một số khó khăn nhất định do số công dân trong độ tuổi cấp CCCD có hộ khẩu thường trú trên địa bàn nhưng đi lao động tại nước ngoài và ngoại tỉnh lớn, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên không thể về địa phương để làm thủ tục hồ sơ…; khối lượng công việc lớn, nhiều phần việc khó, yêu cầu gấp rút tiến độ; dự án được triển khai trong thời điểm lực lượng công an tỉnh nhà còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng như: bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19… nhưng lực lượng công an Hà Tĩnh đã đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, ngành Công an Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lực lượng, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về tầm quan trọng, tiện ích của việc sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử khi thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tích hợp dữ liệu tiêm chủng trên thẻ CCCD phục vụ quản lý, đi lại và phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đảm bảo 100% người từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn được cấp CCCD”.

Mai Hoàng