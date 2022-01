Công an Hương Khê vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh và lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an 2 tỉnh Bình Dương, Nghệ An vừa bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người, lẩn trốn gần 11 năm.