Công an huyện Kỳ Anh xử phạt 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an huyện Kỳ Anh, Đội CSGT huyện đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai 100% quân số, sử dụng các công cụ, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyền đường trên địa bàn. Ngoài ra, Đội CSGT còn bố trí lực lượng trực chốt cố định để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thiếu tá Trần Minh Trường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh