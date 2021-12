Công an xã giữ vững bình yên trên địa bàn Hương Sơn

Lực lượng Công an chính quy cấp xã tại 25 xã, thị trấn ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương; góp phần quan trọng giữ vững bình yên trên địa bàn miền núi phía Tây Bắc Hà Tĩnh.

Công an xã Sơn Hồng phối hợp với công an các xã: Sơn Lâm, Sơn Lĩnh, Đồn biên phòng Sơn Hồng, Trạm kiểm lâm Sơn Lĩnh bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép (1/2021).

Sơn Hồng là xã biên giới của huyện Hương Sơn, tiếp giáp với 5 xã trên địa bàn huyện và xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An), bản Xốp Tơn (huyện Xanh Xơ Phon, tỉnh Bô ly khăm xây – Lào) với tuyến đường biên dài hơn 16km. Đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, do đó, ngay từ khi có mặt mặt trên địa bàn xã (năm 2019) những cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đã ngay lập tức bắt tay ngay vào công việc để củng cố tình hình, thiết lập thế trận “an ninh nhân dân” tòa diện, vững chắc.

Đại úy Lê Song Lam - Trưởng Công an xã Sơn Hồng nhớ lại: "Để nhanh chóng tiếp cận địa bàn, tôi cùng các đồng đội đã bám cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, triển khai các biện pháp công tác, tổ chức trực ban 24/24h, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, nhất là tuần tra đêm để bảo đảm ANTT.

Công an xã Sơn Hồng phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Hồng thường xuyên xuống cơ sở trao đổi cùng người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, chúng tôi đã khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh mẽ, toàn xã đã thành lập và duy trì 39 "Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” phân bổ tại 11 thôn; phát triển câu lạc bộ “Lá chắn” - quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng một mô hình camera an ninh…

Các tổ liên gia phát huy vai trò trong việc giải quyết các vụ việc nhỏ lẻ tại cơ sở, phối hợp với ban chỉ huy thôn hòa giải những mâu thuẫn gia đình, xích mích nhỏ. Bà con đã cung cấp nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an giải quyết, xử lý hiệu quả, đảm bảo giữ vững ANTT ngay từ cơ sở…”.

Công an xã Sơn Hồng kiểm tra việc chấp hành cách ly y tế tại nhà của người dân tại xã Sơn Hồng (ảnh tư liệu).

Riêng năm 2021, Công an xã Sơn Hồng đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ/7 đối tượng sử dụng pháo trái phép; 1 vụ/2 đối tượng có hành vi đánh bạc; 2 vụ/12 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ hơn 20 m3 gỗ; 11 vụ/ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển động vật rừng trái phép, thu giữ 6 cá thể chồn...

Công an xã Sơn Hồng còn phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Hồng bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 618 viên hồng phiến.…

Công an xã Sơn Bằng phối hợp với Công an huyện Hương Sơn đến tận nhà những người già cả, neo đơn, bệnh tật để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Nếu Công an Hương Sơn là một trong những đơn vị điển hình triển khai thực hiện tốt Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân của Công an Hà Tĩnh thì Công an xã Sơn Bằng là một trong những đơn vị tiêu biểu của Hương Sơn về lĩnh vực này.

Mặc dù thời gian tiếp cận địa bàn chưa lâu, nhưng khi bắt đầu triển khai các dự án (12/2020) các cán bộ, chiến sỹ của Công an xã Sơn Hồng đã lăn lộn xuống các địa bàn, bất kể ngày nghỉ, nắng – mưa với quyết tâm cao nhất là hoàn thành kịp tiến độ mà Công an huyện đã giao (trước tháng 6/2021). Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 8 văn bản để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn phối hợp với chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai có hiệu quả các dự án; tập huấn kỹ các nội dung liên quan cho đội ngũ cán bộ cốt cán của xã, thôn để triển khai thực hiện.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội: Zalo, Facebook, trên hệ thống loa phát thanh 2 lần/ngày, chỉ đạo lực lượng Công an xã bán chuyên trách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kết hợp giữa rà soát, đối chiếu thông tin công dân với tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, thực hiện tốt dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

“Chúng tôi còn chủ động rà soát các trường hợp là đối tượng chính sách, Mẹ VNAH, người già yếu, bệnh tật, neo đơn… để từ đó, tham mưu, đề xuất Công an huyện thành lập các tổ công tác, triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động tại nhà cho 68 người. Được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…”, Đại úy Nguyễn Giang Trường – Trưởng Công an xã Sơn Bằng cho biết.

Cũng theo đại úy Trường, hiện tại Công an xã Sơn Bằng đang tiếp tục thu nhận hồ sơ, nhận và trả thẻ CCCD cho người dân. Đặc biệt là hướng dẫn, điều chỉnh thông tin sai lệch của một số công dân trong quá trình làm thủ tục cấp CCCD…

Công an xã Sơn Bằng cùng cấp ủy, chính quyền tặng quà cho em Đào Quang Khanh (thôn Kim Bằng, gia đình khó khăn, mẹ mất sớm) đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học 2020-2021 ( 28,25 điểm)

Thượng tá Uông Công Đức – Phó Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Hương Sơn là huyện miền núi, địa bàn rộng, giáp biên với nước bạn Lào, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tuyến đường huyết mạch QL8… tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, đặc biệt là từ cơ sở. Tuy nhiên, với việc 25/25 xã, thị trấn đã phủ kín công an chính quy, việc nắm người, nắm hộ và di biến động về nhân hộ khẩu; rà soát địa bàn, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, xây dựng các mô hình, điển hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… đã được thực hiện tốt, bài bản. Do đó, tình hình địa bàn đã được nắm chắc, phát hiện và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm ở cơ sở, không để phát sinh điểm “nóng…”.

Năm 2021, lực lượng Công an xã, thị trấn ở Hương Sơn đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 180 vụ/257 đối tượng phạm pháp (trong đó: 13 vụ/19 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội; 20 vụ/34 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy, 79 vụ/72 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường; 21 vụ/81 đối tượng đánh bạc, 47 vụ/51 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo), thu giữ 536 viên ma túy tổng hợp, 9,2gam heroin, 6,7gam ma túy đá, 2,4gam ma túy MDMA, 42,5m3 gỗ các loại, 26,1m3 cát, 15kg động vật các loại, hàng hóa không có giấy tờ hợp phá trị giá trên 18 triệu đồng…

Mai Hoàng – Anh Thùy