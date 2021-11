Diễn tập tình huống cháy khi chiết nạp khí gas ở Nghi Xuân

Buổi diễn tập là dịp để cán bộ, công nhân Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) nâng cao kiến thức trong công tác tổ chức PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Sáng nay (4/11), Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn, cứu hộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Tiểu đoàn Đặc công D31, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh (đóng tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) tổ chức diễn tập phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định được đưa ra là: Khoảng 10 giờ sáng nay, thời tiết nắng nóng, quá trình vận hành chiết nạp khí gas từ xe bồn vào bồn chứa đã gặp sự cố làm lượng lớn khí gas phun ra khu vực xung quanh khiến đám cháy lớn bùng phát. Do hít phải khí gas nên công nhân nhập gas và lái xe bồn bị vấp ngã, bỏng lạnh, ngất xỉu tại chỗ.

Nhận được tin sự cố, lực lượng ứng phó của tổng kho có mặt, tổ chức cứu người bị nạn và cô lập hệ thống công nghệ, hệ thống điện khu vực sản xuất. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng bên ngoài gồm: Công an PCCC tỉnh, Tiểu đoàn Đặc công D31, Công ty TNHH XNK Châu Tuấn… để xử lý sự cố. Sau 15 phút, đám cháy được khống chế. Trong ảnh: Lực lượng chức năng cùng cán bộ, công nhân công ty tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, chủ động trong PCCC.

Hoài Nam