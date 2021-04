Hà Tĩnh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển 50 con giống nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phát hiện xe ô tô mang BKS 90C-081.14 do tài xế Phan Văn Long (SN 1989, trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển, chở 50 con lợn giống có trọng lượng 500 kg bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Xe ô tô chở 50 con lợn giống bị nhiễm dịch TLCP từ Đức Thọ ra Ninh Bình

Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Đội trưởng đội Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế ma túy và môi trường, Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Vào hồi 20h30 ngày 11/4, tại thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân, lực lượng Công an huyện phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Đức Thọ phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS 90C-081.14 do tài xế Phan Văn Long (SN 1989, trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển, chở 50 con lợn giống có trọng lượng 500kg. Qua quan sát bằng mắt thường, cán bộ thú y nhận thấy số lượng lợn trên xe có dấu hiệu mệt mỏi. Hơn nữa, khu vực phát hiện lại là vùng có dịch, do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số lượng lợn nói trên, đồng thời lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 3 (Nghệ An) để xét nghiệm ngay trong đêm”.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi (vào ngày 12/4), lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn nói trên.

50 con lợn giống dương tính với dịch TLCP được tiêu hủy bằng biện pháp chôn lấp

Qua đấu tranh, lái xe Phan Văn Long khai nhận, số lợn nói trên được ông Bùi Văn Tuấn (SN 1983, trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) thuê chở từ trạng trại lợn của một hộ dân ở xã Tân Dân (Đức Thọ) về huyện Gia Viễn (Ninh Bình) để nuôi; lái xe không biết số lợn trên bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đức Phú