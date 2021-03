Hà Tĩnh: Tàng trữ ma túy để sử dụng, bị phạt 75 tháng tù giam

TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt Kiều Thế An (SN 1975, trú tại thôn Trường Lam, xã Xuân Hải) 75 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Kiều Thế An tại phiên toà xét xử chiều 16/3

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Nghi Xuân: Khoảng 19h45 ngày 14/12/2020, Kiều Thế An điều khiển xe máy sang thành phố Vinh mua của một người (không rõ nhân thân, địa chỉ cụ thể) 17 viên Methamphetamine có khối lượng 1,7108g và 1 gói Methamphetamine có khối lượng 5,3278g dấu trong vỏ bao thuốc lá về sử dụng.

Trên đường đi về đến cầu Bến Thủy 2, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, biết bị theo dõi nên Kiều Thế An đã vứt 2 gói ma tuý vào vị trí khuất tầm nhìn. Thế nhưng, hành động của An không qua mắt các trình sát dày dạn kinh nghiệm của Công an huyện Nghi Xuân nên đã bị bắt gọn cùng tang vật.

Tại phiên toà, Kiều Thế An thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Kiều Thế An 60 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, ngày 23/4/2019 Kiều Thế An bị TAND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Phạm tội trong thời gian thử thách nên TAND huyện Nghi Xuân chuyển 15 tháng tù treo thành 15 tháng tù giam. Tổng hình phạt dành cho Kiều Thế An là 75 tháng tù giam.

