Hà Tĩnh: Xử lý 81 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Lực lượng chức năng các huyện Kỳ Anh, Hương Khê và TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyên việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đã xử phạt 32 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19, huyện Kỳ Anh đã khẩn trương lập các tổ tuần tra, tiến hành nhắc nhở, ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Trong ảnh: Lực lượng công an ký cam kết với một cơ sở kinh doanh dịch vụ bi-a ở xã Kỳ Giang.

Lực lượng chức năng của huyện Kỳ Anh cũng tổ chức nhắc nhở, phát khẩu trang cho người dân ở chợ Voi (xã Kỳ Bắc).

Bên cạnh đó, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.Trong 3 ngày, từ 5 - 7/5, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành xử phạt 32 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ảnh: Lực lượng công an lập biên bản một trường hợp không đeo khẩu trang ở xã Kỳ Châu.

Trong đó, đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp với số tiền 17 triệu đồng và đang lập hồ sơ xử lý 20 trường hợp còn lại. Trong ảnh: Lực lượng công an ra quyết định xử phạt hành chính ở xã Kỳ Phong.

Các lực lượng chức năng huyện, xã ở Hương Khê cũng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và tiến hành xử phạt 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trong 4 ngày (từ 3 - 7/5), qua kiểm tra tại các địa điểm công cộng như: chợ, bệnh viện, đường giao thông... lực lượng chức năng ở Hương Khê đã phát hiện và tiến hành xử phạt 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, từ đầu tháng 5/2021, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Hương Khê đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh; đồng thời phát miễn phí khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho người dân.

Trong ngày 6/5, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trên địa bàn.

Qua kiểm tra tại các địa điểm công cộng như chợ, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi, quán hàng ăn uống…, lực lượng chức năng phát hiện 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong đó: 5 trường hợp bị xử phạt hành chính (mỗi trường hợp 1 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ), 4 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt và 3 trường hợp cảnh cáo, nhắc nhở.

Cùng với tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý, Công an TX Kỳ Anh còn đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đồng thời tổ chức kí cam kết với 105 cơ sở kinh doanh các dịch vụ massage, cắt tóc, karaoke... chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid; tuyên truyền công tác phòng dịch tới 4 trường học, 3 cơ sở tôn giáo, 26 cơ sở kinh doanh dịch vụ khác (Trong ảnh: Công an phường Kỳ Long tổ ký cam kết đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường)

Vũ Huyền - Dương Chiến - Trương Minh