Hơn 50 người tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại chợ Phố Châu

Tình huống giả định xảy ra cháy tại chợ Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh), các lực lượng chức năng đã hướng dẫn tiểu thương và người lao động tại chợ thực hiện các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn an toàn.

Nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC tại chợ Phố Châu, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Hương Sơn vừa phối hợp với Ban Quản lý chợ Phố Châu (thuộc Công ty TNHH Thiên Hưng Thịnh) tổ chức buổi diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn cho trên 50 người là cán bộ, người lao động chợ Phố Châu; đội bảo vệ, PCCC chợ.

Tình huống giả định được đưa ra, vào hồi 15h30" ngày 14/6/2023, tại ki-ốt kinh doanh quần áo may mặc sẵn ở tầng 1 xảy ra 1 đám cháy nhỏ. Nguyên nhân được xác định là do chập điện. Do mặt hàng dễ cháy nên chỉ ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã báo động toàn khu vực, cắt điện và gọi điện cho lực lượng PCCC theo số điện thoại 114. Sau 5 phút, lực lượng chữa cháy Công an huyện Hương Sơn gồm: 2 xe chữa cháy chuyên dụng và 20 cán bộ, chiến sỹ đã kịp thời có mặt tham gia chữa cháy. Các lực lượng đã triển khai công tác cứu người, cứu hàng cho tiểu thương.

Chiến sỹ PCCC giúp người dân thoát nạn.

Các tiểu thương được hướng dẫn sơ tán hàng hoá.

Sau thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại nhiều về tài sản; toàn bộ người dân trong chợ đều an toàn.

Buổi diễn tập nhằm tuyên truyền sâu rộng đến bà con tiểu thương và khách hàng nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các quy định về PCCC; đồng thời, đánh giá khả năng của lực lượng chữa cháy cơ sở và sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý sự cố cháy, nổ… Trong ảnh: Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn nhận xét rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Chợ Phố Châu có trên 500 hộ kinh doanh và đội ngũ chuyên trách làm công tác bảo vệ - PCCC hơn 20 người. Cùng với đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hương Sơn thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý chợ tổ chức nhiều lớp tập huấn cho bà con tiểu thương nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC tại cơ sở. Nhờ đó, chợ Phố Châu chưa từng xảy ra tình trạng hỏa hoạn nghiêm trọng. Ông Đoàn Lê Hưng Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thiên Hưng Thịnh

Hoài Nam