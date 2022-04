Khai thác cát trái phép trên sông Rác, bị phạt 9 tháng tù giam

Với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Nguyễn Văn Bình (SN 1972, trú thôn Đông Xuân, Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 9 tháng tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.

Sáng 20/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1972, trú thôn Đông Xuân, Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mục đích khai thác cát để bán lại cho các cá nhân có nhu cầu, khoảng 7h30 phút, ngày 27/11/2021, Nguyễn Văn Bình cùng cháu ruột của mình là N.B.C. (SN 1995, trú cùng thôn) điều khiển thuyền gỗ (trên thuyền gắn hệ thống động cơ, máy bơm, ống dẫn để khai thác cát) đi từ khu vực khe Cây Chay (thuộc địa phận thôn Đông Xuân) ra phía lòng hồ thượng nguồn sông Rác.

Đến khu vực khe Bờ Ao (giáp ranh xã Kỳ Tây với xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên), Bình thả ống hút xuống nước để hút cát từ lòng hồ lên khoang chứa của thuyền.

13h cùng ngày, khi cả 2 đang bơm cát lên bãi tập kết thì bị Công an huyện Kỳ Anh phát hiện, lập biên bản sự việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, số khoáng sản (cát) Bình và C. đã khai thác là 8,192 m3 cát, có giá trị hơn 1,8 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Bình đã có 1 tiền án, bị TAND huyện Kỳ Anh tuyên phạt 9 tháng tù giam, phạt tiền 10 triệu đồng về tội “Đánh bạc” theo bản án số 23/HSST vào ngày 31/5/2021. Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 15/10/2021, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên y án tại bản án số 126/2021/HS-PT.

Ngoài ra, Bình từng có 1 tiền sự, bị Công an huyện Kỳ Anh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

N.B.C. là người đi khai thác cát cùng Bình. Tuy nhiên, xét thấy khối lượng cát C. khai thác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và C. chưa có tiền án, tiền sự về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, do đó Công an huyện Kỳ Anh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với N.B.C. theo quy định.

Hội đồng xét xử nhận định, việc khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản của Nguyễn Văn Bình đã vi phạm Luật Khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường. Sau khi xem xét các yếu tố tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ vào các quy định của pháp luật, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 9 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; tổng hợp mức án 9 tháng tù và mức phạt tiền 10 triệu đồng theo bản án 126 của TAND tỉnh trước đó, buộc hình phạt chung bị cáo phải chịu là 18 tháng tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng.

Thùy Dương