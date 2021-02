Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm hơn 2,8 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Sau khi lừa được tiền, Thân Nhật Thắng (trú huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) sử dụng để trả nợ cho một số cá nhân rồi bắt xe khách ra Hà Nội bỏ trốn.

Chiều 1/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Nhật Thắng (SN 1988, trú tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn, Can Lộc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Thân Nhật Thắng.

Trước đó, vào đầu năm 2019, Thân Nhật Thắng ký hợp đồng tín dụng, thế chấp 2 thửa đất đứng tên vợ chồng Thắng (1 thửa tại số nhà 36, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 6, thị trấn Nghèn và 1 thửa tại xã Thiên Lộc, Can Lộc) để vay số tiền 2.850.000.000 đồng tại một ngân hàng ở Lộc Hà.

Đến tháng 12/2020, Thắng gọi điện anh Trương Tuấn L. (SN 1995, trú xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) - là nhân viên Ngân hàng SEAbank – Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay của Thắng từ ngân hàng ở Lộc Hà sang vay tại Ngân hàng SEAbank để giảm lãi và vay thêm tiền.

Đối tượng Thân Nhật Thắng

Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, thẩm định tài sản, hai bên thống nhất anh L. sẽ làm hồ sơ thủ tục và huy động tiền để cho Thắng mượn tất toán khoản vay bên ngân hàng ở Lộc Hà, sau đó Thắng rút tài sản đang thế chấp tại ngân hàng ở Lộc Hà để đưa sang thế chấp tại Ngân hàng SEAbank làm thủ tục vay.

Ngày 26/01/2021, anh L. thông báo đã chuẩn bị được tiền và hẹn vợ chồng Thắng ngày 27/01/2021 vào TP Hà Tĩnh để làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng SEAbank.

Vì tin tưởng Thắng là người quen biết từ trước nên chiều ngày 27/1/2021, anh L. chuyển trước vào tài khoản của Thắng số tiền 2.820.000.000 đồng và chờ Thắng làm thủ tục tất toán khoản vay tại ngân hàng ở Lộc Hà để rút tài sản thế chấp về sang vay tại Ngân hàng SEAbank.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng sử dụng để trả nợ cho một số cá nhân mà y vay mượn trước đó với tổng số tiền 600 triệu đồng, rồi bắt xe khách ra Hà Nội. Trên đường đi, Thân Nhật Thắng có ý định sẽ chuyển số tiền còn lại để trả khoản nợ ở ngân hàng tại Lộc Hà và bỏ trốn, nhưng vì lúc này anh L. đã kịp thời trình báo sự việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh nên đã kịp thời ngăn chặn ý đồ của Thắng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.

Anh Cường