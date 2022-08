Làm rõ các đối tượng dẫn dụ lao động Hà Tĩnh xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc

Nguyễn Tiến Dũng (SN 1998) trú xã Kim Song Trường (Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1994, trú xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến các vụ việc đưa người dân trên địa bàn Hà Tĩnh sang lao động tại Campuchia trong thời gian qua.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Tiến Dũng...

Gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận nhiều đơn đề nghị giải cứu của những gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia lao động rồi bị bóc lột, cưỡng bức…

Đơn vị đã thành lập tổ công tác, phối hợp với các lực lượng liên quan để tiến hành điều tra, đồng thời động viên các gia đình bình tĩnh, phối hợp để đưa nạn nhân về nước an toàn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy: thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, WeChat..), các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin tuyển dụng người ở Việt Nam vào làm việc, với tính chất công việc giản đơn, yêu cầu có kiến thức về công nghệ thông tin. Mức lương được trả rất cao (từ 700 - 1.000 USD/tháng) và mọi chi phí đi lại được chi trả trước…

Các đối tượng ở Campuchia đã móc nối với đối tượng ở Việt Nam để liên lạc, hướng dẫn nạn nhân cách thức vượt biên trái phép qua Campuchia thông qua các đường mòn, lối mở, đường đồng ruộng...

Khi vượt biên sang Campuchia đã có người chờ sẵn, đưa đến các địa điểm tập kết ở các công ty (không do người Việt Nam làm chủ). Tại đây, các đối tượng dẫn dụ là người Việt Nam đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài giao công việc và hướng dẫn nạn nhân lập các tài khoản mạng xã hội quảng cáo cho các trang website đánh bạc trực tuyến; giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên, nhân viên các sàn đầu tư tài chính, nhân viên cơ quan nhà nước... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.

Đáng nói, các nạn nhân đã bị bóc lột, cưỡng bức bằng nhiều hình thức; bị ép thực hiện các “chỉ tiêu” về số lượng tiền, người tham gia đánh bạc hoặc số tiền lừa đảo được trong tháng, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt với mức phạt từ 1.000 USD trở lên.

Đồng thời, để tránh việc nạn nhân tìm cách bỏ trốn, các đối tượng luôn bố trí người canh gác, quản thúc nạn nhân nghiêm ngặt, không cho liên lạc về gia đình, nếu nạn nhân chống đối sẽ bị đánh đập, chích điện, không cho ăn uống.

...và Nguyễn Ngọc Tuyền.

Được biết, hầu hết các nạn nhân người Việt bị lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia làm việc đều không hoàn thành “chỉ tiêu”, khi nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì bị yêu cầu liên hệ với gia đình đòi tiền chuộc từ 5.000 - 7.000 USD, đồng thời đe dọa gia đình sẽ đánh đập, chặt tay, chặt chân nếu không đưa tiền chuộc đúng hẹn.

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã xác định Nguyễn Tiến Dũng (SN 1998, trú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) và Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1994, trú xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến các vụ việc đưa người dân trên địa bàn Hà Tĩnh sang lao động tại Campuchia trong thời gian qua (đây cũng là 2 đối tượng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội mua bán người).

Ngày 30/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Mua bán người”, để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng trên. Đến ngày 30/7/2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn tất hồ sơ tài liệu, ra quyết định khởi tố đối với 2 bị can Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Tuyền về tội “Mua bán người”.

Được biết, vụ án trên hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng, để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

“Người dân cần nêu cao cảnh giác với các lời mời, dụ dỗ trên mạng xã hội, không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo sang Campuchia làm việc. Khi phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Trường hợp công dân có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ, liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động tại nước ngoài". Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự

Mai Hoàng - Nga Nguyễn