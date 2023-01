Một cá nhân tặng thiết bị PCCC trị giá 100 triệu đồng cho các địa phương ở Hương Sơn

Công an huyện Hương Sơn vừa tổ chức lễ tiếp nhận và trao tặng 270 thiết bị phòng cháy chữa cháy, trị giá 100 triệu đồng cho 10 xã, thị trấn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Công Phùng (người áo trắng ở giữa) trao tặng thiết bị PCCC tại Công an huyện Hương Sơn

Đây là các thiết bị phòng cháy chữa cháy do ông Nguyễn Công Phùng ở tổ dân phố 6 thị trấn Phố Châu, Hương Sơn tặng. Các thiết bị gồm: 200 bình bột chữa cháy MFZ4BC, 10 mặt nạ phòng độc, 10 bộ quần áo chữa cháy amiang 500-TQ, 50 bộ quần áo chữa cháy TT48.

Các trang thiết bị sẽ góp phần giúp các xã, thị trấn trên địa bàn phục vụ tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là góp phần bảo vệ lực lượng tham gia chữa cháy, giảm thiểu thấp nhất những tai nạn đáng tiếc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các thiết bị PCCC sẽ được trao cho 10 xã, thị trấn nhằm xây dựng các mô hình PCCC tại địa phương.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về xây dựng các mô hình trong lĩnh vực phòng cháy chưa cháy, đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 30 mô hình tại các xã, thị trấn trên địa bàn, như mô hình: “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”...

