Một công dân ở Lộc Hà bị xử phạt 5 triệu đồng vì thả diều gây chập điện

Công an xã Thạch Châu vừa tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một công dân trên địa bàn về hành vi thả diều gây sự cố điện.

Nguyễn Đình Kh. thả diều gây sự cố về điện ở xã Thạch Châu vào chiều tối ngày 21/7.

Vào khoảng 19h ngày 21/7/2022, tại trạm biến áp Thạch Châu 10 ĐZ 476E18.1 (thuộc thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu) có 1 chiếc diều sáo bị vướng vào đường dây điện trung thế 22 kV làm chập cháy và mất điện trên diện rộng.

Qua xác minh, Công an xã Thạch Châu đã làm rõ: Vào hồi 17h ngày 21/7, Nguyễn Đình Kh. (SN 1988) ở thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu mang diều sáo ra thả tại khu vực đường liên thôn. Đến 19h cùng ngày, diều bị rơi trúng vào đường dây điện nói trên và gây chập cháy, mất điện.

Nguyễn Đình Kh. viết bản tường trình tại cơ quan công an.

Xét thấy hành vi này của Nguyễn Đình Kh. gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, sinh hoạt của người dân và cần phải chấn chỉnh, răn đe nên Công an xã Thạch Châu đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định xử phạt đối với Nguyễn Đình Kh. số tiền 5 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 15, Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Tiến Phúc