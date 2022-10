Nam sinh đâm chết bạn cùng trường ở Hương Sơn ra trình diện cơ quan công an

Theo Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), sau khi vụ việc nam sinh đâm bạn học tử vong, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đối tượng đã đến cơ quan Công an huyện Hương Sơn để trình diện.

Bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình em Th.

Theo thông tin của Công an huyện Hương Sơn, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/10, em N.T.Th (trú tại thôn Sâm Cồn, xã An Hòa Thịnh) - học sinh lớp 12G Trường THPT Lý Chính Thắng, trên đường đi học về khi qua đoạn đường vắng thuộc địa bàn xã An Hòa Thịnh thì bị P.Q.M, học sinh lớp 11G cùng trường đâm trọng thương.

Sau khi bị đâm, Th. được người thân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, khi đến bệnh viện, Th. đã có biểu hiện ngưng tim, đồng tử giãn. Bệnh viện vẫn tiến hành cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Được biết, Th. là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến chiều nay, nam sinh gây án đã đến cơ quan Công an huyện Hương Sơn để trình diện.

Vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Nam