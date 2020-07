2 đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép lĩnh án 6 năm tù giam

Với hành vi tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép, 2 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án tổng hình phạt 6 năm tù giam.

Nguyễn Minh Cầm (SN 1964, ở phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) và Lê Văn Nhuận (SN 1982, trú quận Hà Đông, TP. Hà Nội) trong phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh diễn ra vào sáng 9/7

Ngày 6/11/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Minh Cầm có dấu hiệu tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép nên đã chuyển tin báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra làm rõ, năm 2019, Nguyễn Minh Cầm và Lê Văn Nhuận đã tổ chức cho 7 người lao động trốn sang Cộng hòa Liên bang Đức và Australia lao động trái phép. Trong đó, Cầm đứng ra nhận hồ sơ của 5 người, 2 người còn lại, thông qua Nhuận.

Chi phí để sang Đức là 13.500 Euro đến 14.000 Euro/người, sang Australia 20.000 USD/người. Nguyễn Minh Cầm và Lê Văn Nhuận đã lợi dụng visa du lịch từ Việt Nam sang nước Cộng hòa Azerbaizan, rồi tìm cách xuất cảnh sang một nước châu Âu. Từ đó, vượt biên sang Cộng hòa Liên bang Đức hoặc tìm cách sang Australia.

Với mỗi lao động sang Đức thành công, Nguyễn Minh Cầm sẽ được hưởng lợi 1.000 USD/người. Còn Lê Văn Nhuận “dắt túi” từ 1.500-2.000 Euro/người nếu đưa được 1 lao động sang Đức và 4.000 USD/người nếu sang Australia thành công.

Qua quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt Nguyễn Minh Cầm và Lê Văn Nhuận mỗi bị cáo 3 năm tù giam; đồng thời, phạt bổ sung 10 triệu đồng/người.

Dương Vinh