Nhóm đối tượng “nhí” trộm cắp liên huyện lĩnh 62 tháng tù

Từ ngày 23/6 - 20/7/2023, nhóm đối tượng này gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản tại 5 huyện, thị xã ở Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.

Toà án nhân dân huyện Hương Sơn vừa mở phiên toà xét xử nhóm đối tượng: Phan Phúc Dũng (SN 2003, khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An); Trương Bảo Long (SN 2004, thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); P. K. A (SN 2006, thôn 4, xã Bình An, huyện Lộc Hà); L.Đ.Q (SN 2007, TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà) và N.X.T (SN 2006, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng từ trái qua: Trương Bảo Long, Phan Phúc Dũng, P. K. A, N.X.T và L.Đ.Q.

Theo cáo trạng của Viện KSND Hương Sơn, từ ngày 23/6/2023 đến ngày 20/7/2023, nhóm đối tượng trên đã lợi dụng sơ hở của các gia đình bị hại trong việc quản lý tài sản, thực hiện 7 vụ trộm cắp tại các huyện: Hương Sơn, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Thạch Hà và Nghi Xuân với giá trị tài sản là 48.272.000 đồng.

Đại diện Viện KSND Hương Sơn công bố cáo trạng

Trong vụ án này, Phan Phúc Dũng, Trương Bảo Long. L.Đ.Q, P.K.A phạm tội 2 lần trở lên. Riêng Phan Phúc Dũng (SN 2003, khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) còn thêm tội xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội. Hai bị can Phan Phúc Dũng và Trương Bảo Long là những người giữ vai trò chính, tiếp đến các bị can L.Đ.Q, P.K.A và N.X.T đồng phạm với vai trò là người thực hành.

Tại phiên toà, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toà án nhân dân Hương Sơn tuyên phạt Trương Bảo Long 18 tháng tù giam, Phan Phúc Dũng 18 tháng tù giam, L.Đ.Q 11 tháng tù giam, P.K.A 9 tháng tù giam, N.X.T 6 tháng tù treo (thời gian thử thách 12 tháng). Tổng hình phạt các đối tượng phải nhận là 62 tháng tù.

Trong vụ án này, ngoài 5 đối tượng trên còn có sự tham gia của 8 đối tượng khác. Tuy nhiên, những đối tượng này dưới 16 tuổi nên Công an huyện Hương Sơn không truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ xử lý hành chính.

Hoài Nam - Tiến Phong