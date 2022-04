Ra mắt mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy đầu tiên tại TX Kỳ Anh

Với phương châm “4 tại chỗ”, mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) sẽ phát huy tích cực vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Sáng ngày 14/4, UBND phường Kỳ Trinh phối hợp với Công an phường tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại TDP Tây Trinh. Đây cũng là mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” đầu tiên trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Mô hình tại tổ dân phố Tây Trinh - phường Kỳ Trinh có 10 thành viên tham gia. Việc thành lập mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác PCCC; tuyên truyền về an toàn PCCC cho cán bộ, công nhân viên, Nhân dân, doanh nghiệp.

Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), mô hình này sẽ phát huy tích cực vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương. Trên cơ sở các tổ tự quản, lực lượng này được trang bị các phương tiện như bình chữa cháy xách tay, thang, đồ bảo hộ và luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng khi xảy ra sự cố.

Ngoài việc trao tặng các thiết bị hỗ trợ PCCC cho các thành viên, Công an phường Kỳ Trinh, Đội Quản lý Hành chính - Công an thị xã Kỳ Anh và Đội PCCC Vũng Áng cũng tiến hành tuyên truyền và thực hành hướng dẫn cho các thành viên các kỹ năng sử dụng bình chữa cháy...

....và kỹ năng dập tắt đám cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.

Thu Trang - Mạnh Hải