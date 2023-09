Sử dụng vật liệu nổ để đòi nợ, lĩnh 42 tháng tù giam

Đốt dây cháy chậm của quả nổ tự chế để uy hiếp, đòi nợ, Lê Anh Việt (SN 1983, trú xã Sơn Long, Hương Sơn) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Chiều 26/9, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Anh Việt (SN 1983, trú xã Sơn Long, Hương Sơn) về hành vi “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Ngày 20/11/2022, Lê Anh Việt cho anh L.H.C. (SN 1980, trú tại phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) vay 108 triệu đồng. Đến ngày 8/12/2022, anh C. trả cho Việt 28 triệu, còn nợ 80 triệu đồng.

Việt nhiều lần liên lạc yêu cầu anh C. thanh toán nốt số tiền còn lại nhưng không được. Bực tức, ngày 6/1/2023, Việt đã đặt mua 1 quả nổ tự chế qua facebook với mục đích sử dụng để uy hiếp, buộc anh C. phải trả nợ.

Khoảng 0h35 ngày 8/1/2023, Lê Anh Việt dùng bật lửa đốt dây cháy chậm của quả nổ tự chế tại khu vực cạnh quán karaoke (có địa chỉ tại phường Kỳ Long) do anh C. làm chủ. Tuy nhiên, do dây cháy chậm của quả nổ ngắn nên hậu quả, Việt tự gây ra thương tích ở vùng tay, mặt của mình.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, TAND tỉnh đã tuyên phạt Lê Anh Việt 42 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Được biết, Lê Anh Việt từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Việt cũng từng bị TAND quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản”, bị Công an huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Xâm hại sức khoẻ của người khác”.

Dương - Chung