Tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke ở Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh đang mở đợt cao điểm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, từ đó, chấn chỉnh, đề nghị chủ cơ sở khẩn trương khắc phục, thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hoa Cỏ May.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Đức Thọ vừa tiến hành kiểm tra công tác an toàn phòng cháy tại karaoke Hoa Cỏ May (thị trấn Đức Thọ).

Bên cạnh việc rà soát hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC và hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động CNCH; lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra việc duy trì giao thông, nguồn nước, khoảng cách an toàn về PCCC; mặt bằng, công năng sử dụng trong quá trình hoạt động của các hạng mục nhà; giải pháp ngăn cháy lan, thoát nạn; việc lắp đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố; an toàn PCCC đối với hệ thống điện; hệ thống phương tiện PCCC...

Kết quả kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế của cơ sở là cầu thang thoát hiểm chưa đủ số lượng theo quy định và yêu cầu khắc phục.

Anh Nguyễn Văn Quyền - Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Hoa Cỏ May chia sẻ: “Ngoài kiểm tra hồ sơ, xem xét thực tế tại các tầng, lực lượng chức năng cũng đã quan sát thao tác sử dụng các thiết bị PCCC của chúng tôi để đưa ra đánh giá”.

Anh Nguyễn Văn Quyền thực hành các thao tác sử dụng thiết bị PCCC.

Qua quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng tại quán karaoke Hương Trà (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) cho thấy, chủ cơ sở đã nghiêm túc chấp hành nội quy PCCC, xây dựng các phương án chữa cháy của cơ sở, công tác tự kiểm tra được duy trì thường xuyên, đường vào lối thoát nạn đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC. Tuy nhiên, vẫn còn đội viên đội PCCC chưa được huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở vẫn chưa trang bị mặt nạ phòng độc…

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra an toàn PCCC, đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế và có cam kết cụ thể.

Cơ quan chức năng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke Hương Trà (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà).

Mới đây nhất, ngày 15/9, Công an TX Hồng Lĩnh phối hợp với UBND thị xã, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), tổ chức tổng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị xã.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 11 triệu đồng, tạm đình chỉ các khu vực, phạm vi không đủ điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Đại tá Đặng Hoài Sơn (hàng đầu, bên trái)- Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Trước đó, vào đầu tháng 9, đoàn kiểm tra PCCC của Công an tỉnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP Hà Tĩnh và TX Kỳ Anh.

Nhìn chung, chủ các cơ sở đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác PCCC, tổ chức thực hiện khá đầy đủ quy định của pháp luật về PCCC. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện an toàn PCCC.

Lực lượng chức năng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke Hai Thủy Kingdom (TX Kỳ Anh).

Chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, Đại tá Đặng Hoài Sơn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC. Đồng thời, yêu các cơ sở khẩn trương khắc phục các lỗi vi phạm, thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn PCCC. Các hành vi vi phạm đã kiến nghị mà không tổ chức khắc phục, hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước nhiều vụ việc cháy quán karaoke thời gian gần đây tại các địa phương trong cả nước, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc khẩn trương, kịp thời kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ 200 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn và xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức, cán bộ phụ trách nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra các vi phạm về cháy nổ nghiêm trọng.

Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc khẩn trương, kịp thời kiểm tra toàn bộ 200 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện Kế hoạch 199/KH-CAHT-PC07 ngày 10/8/2022, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với công an các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ. Qua đó chấn chỉnh toàn bộ các cơ sở về công tác PCCC, nhất là lối thoát hiểm, thoát nạn, đảm bảo PCCC. Ngoài ra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với các cơ sở không đảm bảo về lối thoát nạn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và quy định của pháp luật về an toàn PCCC&CNCH".

Thùy Dương - Anh Tấn