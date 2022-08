Tiếp tục phát huy vai trò người dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội là dịp để người dân thôn Hồng Mỹ (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân); thôn 3 và bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê) nhìn lại những kết quả nổi bật, đặt ra mục tiêu mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Chiều 16/8, thôn Hồng Mỹ - xã Xuân Mỹ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện Nghi Xuân. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Nghi Xuân cùng tham dự.

Đại biểu dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ.

Thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ có 380 hộ dân, 1.474 khẩu; thành lập 12 tổ liên gia tự quản, cùng các mô hình phát triển kinh tế. Đặc biệt, mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT" phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tiết mục hát mời trầu của người dân thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ biểu diễn tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ các nguồn tin của các tổ trưởng tổ liên gia, công an viên kịp thời tham mưu cho Ban công tác mặt trận thôn tổ chức giải quyết các vụ tranh chấp nhỏ, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT; tuyên truyền, vận động con em chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, đảm bảo ANTT.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Hồng Mỹ.

Nhờ vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thời gian tới, thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ tiếp tục xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó, xác định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố, nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ và Nhân dân thôn Hồng Mỹ thời gian qua.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thôn Hồng Mỹ cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn; đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức phù hợp, sinh động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; gắn kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác của địa phương.

Chăm lo xây dựng đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân trên địa bàn; thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là phát huy dân chủ trong đời sống Nhân dân.

Chỉ đạo và củng cố xây dựng lực lượng công an viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng làm chỗ dựa cho Nhân dân trong đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Các ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện nghiêm túc các nghị quyết liên tịch trong đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh tặng giấy khen cho Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Mỹ; UBND huyện Nghi Xuân tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân ở thôn Hồng Mỹ.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện lãnh đạo xã Xuân Mỹ.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng trong chiều 16/8, thôn 3 và bản Rào Tre, xã Hương Liên (huyện Hương Khê) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Hương Khê, đại diện Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tới dự.

Thời gian qua, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, Nhân dân trên địa bàn thôn 3 và bản Rào Tre, xã Hương Liên đã đồng hành tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các phong trào của địa phương. Nhất là đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thôn 3 và bản Rào Tre, xã Hương Liên.

Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Trong đó, thôn 3 đang duy trì các mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, 6 tổ hòa giải, 1 tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở, 1 tổ nông dân với pháp luật.

Tại bản Rào Tre, lực lượng công an xã phối hợp cùng tổ công tác Rào Tre - Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) và ban công tác mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con dân bản. Đến nay, tình trạng hôn nhân cận huyết, mù chữ đang từng bước được khắc phục. Bản hiện có 3 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự và 1 tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả.

Bà con dân tộc Chứt - bản Rào Tre dự ngày hội.

Các mô hình tự phòng, tự quản đã tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân trên địa bàn; cung cấp nhiều thông tin về an ninh trật tự, tố giác tội phạm.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả, tích cực, người dân đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của chính quyền và lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh: Đề nghị địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; bà con trong cộng đồng dân cư, chủ động đảm bảo an ninh trật tự gắn với thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, thôn 3 và bản Rào Tre, xã Hương Liên sẽ không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng của các mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, nhân rộng những mô hình hay, hoạt động hiệu quả nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào trên địa bàn.

Củng cố, kiện toàn lực lượng công an viên, cốt cán các tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự và lực lượng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở; xác định đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chung vui cùng bà con tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại thôn 3 và bản Rào Tre.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới, thôn 3, bản Rào Tre nói riêng, Nhân dân xã Hương Liên và huyện Hương Khê nói chung tiếp tục phối hợp tốt cùng lực lượng công an thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực biên giới cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Dịp này, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh...

...Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh...

... và lãnh đạo xã Hương Liên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Cũng tại ngày hội, lãnh đạo Công an tỉnh, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh...

...Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Hương Khê trao quà cho bà con dân tộc Chứt - bản Rào Tre và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn 3, xã Hương Liên.

Hữu Trung - Dương Chiến