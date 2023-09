Trang bị kiến thức pháp luật cho 1.250 học sinh ở Hương Sơn

1.250 học sinh Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) được các cán bộ, chiến sĩ công an phổ biến pháp luật về ATGT, phòng chống tội phạm về ma túy; bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn, an ninh trật tự.

Sáng 18/9, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Trường THPT Hương Sơn (nằm trên địa bàn thị trấn Phố Châu) tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo ANTT, ATGT năm học 2023 - 2024 cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

1.250 học sinh Trường THPT Hương Sơn tham gia lễ tuyên truyền, ký kết.

Tại buổi tuyên truyền, 1.250 học sinh Trường THPT Hương Sơn được các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Sơn tuyên truyền, phổ biến những nội dung về an ninh mạng; thực trạng, nguyên nhân và cách phòng tránh bạo lực học đường, ma túy học đường; các quy định pháp luật về tội phạm ma túy và xử lý các tình huống khi gặp đối tượng ngáo đá...

Học sinh tích cực trả lời các câu hỏi tại buổi lễ.

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ cũng cung cấp các thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; các tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; hướng dẫn một số quy tắc và cách ứng xử khi tham gia giao thông.

Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh cũng tương tác, tích cực phát biểu trả lời câu hỏi và trao đổi các vấn đề một cách sôi nổi, hào hứng.

Sau buổi tuyên truyền, đại diện các lớp ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông với nhà trường và Công an huyện Hương Sơn.

Thông qua nội dung tuyên truyền, các em học sinh sẽ nắm vững các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhằm thay đổi hành vi theo hướng tích cực, đảm bảo học sinh Trường THPT Hương Sơn an toàn khi tham gia giao thông, nói không với bạo lực học đường.

Hoài Nam