Vờ “chốt” lô đất làm tin rồi nhờ mua nhung hươu để lừa tiền qua mạng

Trong vai khách hàng “chốt” lô đất để câu nhử, các đối tượng đã lừa 1 người phụ nữ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 7 triệu đồng bằng cách nhờ mua hộ nhung hươu.

Sáng 20/10, chị Nguyễn Thị L. (xã Hương Long, huyện Hương Khê) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại: 09437496xx hỏi mua lô đất chị đang muốn chuyển nhượng. Người gọi điện thoại hẹn khoảng 11h30 đến 12h trưa cùng ngày sẽ cùng “sếp” đến gặp, trao đổi để mua lô đất này. Đồng thời, yêu cầu chị kết bạn qua zalo mang tên Nguyễn Toàn Thắng (có hình ảnh đại diện là người mặc quân phục bộ đội).

“Chốt” lô đất làm tin, các đối tượng đã nhờ chị L. đặt mua nhung hươu để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, người này “nhân tiện” nhờ chị liên hệ mua giúp 5 kg nhung hươu. Trong khi chị L. chưa kịp hỏi nguồn hàng thì zalo Nguyễn Toàn Thắng gửi đến 1 số điện thoại và giới thiệu đây là người cung cấp nhung hươu mà anh em trong đơn vị của mình hay lấy, nhờ chị điện thoại làm việc giúp để kịp 12h “sếp” lên mua đất và mang nhung hươu về làm quà biếu.

Khi chị L. yêu cầu chuyển khoản tiền đặt hàng, người này nói đã chuyển khoản và gửi hình ảnh tờ hóa đơn chuyển tiền với số tiền 50 triệu đồng vào số tài khoản mang tên chị.

Ảnh hóa đơn chuyển tiền các đối tượng gửi cho chị L.

Yêu tâm là tiền sẽ về tài khoản, chị L. liên hệ số điện thoại trước đó đã được người nhờ mua nhung hươu cung cấp đặt mua hàng, phía “đại lý” yêu cầu phải cọc tiền mới cắt. Sau nhiều lần thương thảo, chị L. đã chuyển 7 triệu đồng tiền cọc (qua tài khoản ngân hàng) cho phía bán hàng, mong sớm có nhung hươu kịp cho khách mua đất.

Thấy “cá đã cắn câu”, các đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhờ chị L. mua hộ thêm 5 kg nhung hươu. Chị L. đồng ý nhưng để “chắc ăn”, chị đã gọi điện cho bên bán nói là khi nào họ mang tiền đến rồi mới cắt.

Biết chị L. đã cảnh giác, không thể lừa thêm, các đối tượng “chấm dứt giao dịch”, chặn số zalo và gọi điện không bắt máy nữa.

Chị Nguyễn Thị L. cho hay: Cũng vì các đối tượng đặt vấn đề mua đất, tôi cứ nghĩ tầm đó tiền bỏ ra để đặt cọc mua nhung hươu chẳng bỏ bèn gì. Với lại trước đó, họ cũng đã gửi ảnh hóa đơn chuyển tiền có đóng dấu của ngân hàng hẳn hoi. May là tôi đã bắt đầu nghi ngờ nên không bị lừa mất thêm tiền nữa.

Quảng cáo làm giả hóa đơn chuyển tiền tràn lan trên mạng.

Trao đổi về vụ việc này, Thiếu tá Trần Thế Chung - Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Hương Khê cho biết: Ngày 26/10, chị Nguyễn Thị L. đã gửi đơn trình báo sự việc lên Công an huyện. Đơn vị đã thụ lý và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới, mọi người dân cần đề cao cảnh giác. Ai từng là bị hại của các đối tương, thủ đoạn này, cần trình báo với cơ quan công an để giải quyết.

Hiện nay, việc làm giả hóa đơn chuyển khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng với mục đích gian dối nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Để phòng tránh bị lừa bởi các hóa đơn chuyển tiền giả, người dân cần chú ý kỹ biên lai chuyển khoản, chỉ khi tiền đã vào tài khoản của mình mới tiếp tục các giao dịch khác. Những hành vi làm giả hóa đơn, giả tin nhắn nhắm mục đích lừa đảo có thể bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Luật sư Nguyễn Đình Hồng Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Thăng Long