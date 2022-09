Xử phạt 16 triệu đồng cơ sở kinh doanh hạt nêm giả mạo nhãn hiệu ở Thạch Hà

Cục QLTT Hà Tĩnh vừa xử phạt 16 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân (xã Thạch Hội, Thạch Hà) về hành vi trưng bày để bán 367 gói bột nêm giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 24/8, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Tĩnh) phối hơp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh, Công an xã Thạch Hội (Thạch Hà) tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân do bà Nguyễn Thị Lân làm chủ hộ tại thôn Liên Quý, xã Thạch Hội.

Lực lượng chức năng phát hiện 367 gói bột nêm mang nhãn hiệu Aji-ngon có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán 367 gói bột nêm (loại 400g/gói) mang nhãn hiệu Aji-ngon có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Công ty Ajinomoto Việt Nam. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hạt nêm có dấu hiệu vi phạm để thẩm tra, xác minh các tình tiết làm căn cứ xử lý vi phạm. Sau khi thẩm tra, xác minh và củng cố hành vi vi phạm, Đội QLTT số 1 đã trình Cục QLTT ban hành quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân.

Toàn bộ hàng hóa vi phạm được đưa đi tiêu hủy.

Theo đó, Cục QLTT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân về hành vi trưng bày để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu với số tiền 16 triệu đồng, buộc chủ hộ kinh doanh tiêu huỷ toàn bộ 367 bao bột nêm giả mạo nhãn hiệu theo quy định.

N.Loan