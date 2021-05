Xử phạt chủ mỏ đá khai thác không đúng thiết kế gây sạt lở đất rừng ở Hà Tĩnh

Quá trình khai thác tại mỏ đá xây dựng ở xã Kim Hoa (Hương Sơn, Hà Tĩnh), Công ty TNHH Hùng Bình đã khai thác không đúng thiết kế mỏ làm sạt lở đất rừng sản xuất.

Khu vực sạt lở ở mỏ đá xây dựng của Công ty TNHH Hùng Bình.

Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản số tiền 60 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hùng Bình, trụ sở ở khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn do khai thác không đúng quy định tại mỏ đá xây dựng ở núi Nắp Trình, xã Kim Hoa.

Trước đó, khi nhận được thông tin về sự cố xảy ra ngày 15/4 tại mỏ đá xây dựng ở núi Nắp Trình, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện Hương Sơn, xã Kim Hoa và BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố tiến hành kiểm tra thực địa.

Công ty TNHH Hùng Bình được UBND tỉnh phê duyệt cấp phép cho khai thác khoáng sản tại mỏ đá xây dựng ở xã Kim Hoa theo giấy phép số 1630/QĐ-UBND ngày 7/5/2015 có diện tích 2,8 ha, công suất khai thác 110 ngàn m3/năm với thời hạn khai thác là 7 năm.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, đơn vị này đã khai thác không đúng theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt. Điều này đã dẫn tới tình trạng chiều cao tầng và góc dốc sườn tầng của mỏ đá lớn hơn thiết kế, dẫn tới mất an toàn, làm sạt lở đất rừng sản xuất do BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố quản lý, xuống khu vực moong mỏ.

Công ty TNHH Hùng Bình không được khai thác tại phần diện tích moong dưới khu vực xảy ra sạt lở cho đến khi đảm bảo các điều kiện an toàn.

Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 38 Nghị định số 36/2020NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Công ty TNHH Hùng Bình còn phải phối hợp với BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố có phương án khắc phục sự cố sạt lở, sớm đưa khu vực này về trạng thái an toàn; thỏa thuận đền bù, hỗ trợ thiệt hại do sạt lở gây ra.

Đối với khối lượng đất sạt lở xuống khu vực moong mỏ, phải xúc chuyển tới nơi an toàn, lưu giữ để phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác. Không được thu hồi, khai thác khi chưa được UBND tỉnh cho phép.

Dừng việc khai thác tại phần diện tích moong dưới khu vực xảy ra sạt lở cho đến khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Tuyệt đối không được khai thác ra ngoài diện tích và độ sâu cho phép. Tiến hành cắt tầng theo đúng thiết kế được phê duyệt, thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác tại mỏ.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hùng Bình phải khẩn trương hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ; lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực mỏ; tăng cường phun tưới ẩm trên đường vận chuyển để giảm phát tán bụi; thực hiện việc vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định…

Văn Đức