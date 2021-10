Xử phạt chủ sàn lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Hà Tĩnh

UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) quyết định xử phạt Nguyễn Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Châu Thành, Quỳ Hợp, Nghệ An) số tiền 21 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.

Ngày 6/10/2021, UBND huyện Nghi Xuân ban hành Quyết định số 3978/QĐ-XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản đối với người vi phạm. Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 21 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Châu Thành, Quỳ Hợp, Nghệ An); tịch thu toàn bộ lượng khoáng sản khai thác trái phép gần 900 nghìn đồng và 2 máy hút cát.

Lực lượng chức năng bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép do Nguyễn Văn Tân làm chủ vào đêm 13/8/2021.

Trước đó, vào khoảng 0h00 phút ngày 13/8/2021, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an thị trấn Xuân An tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Lam.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang sà lan do Nguyễn Văn Tân điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép tại thuỷ phận sông Lam thuộc địa phận TDP 1, thị trấn Xuân An.

Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan, khối lượng cát đã khai thác trên sà lan là 16m3.

Sau thời gian xác minh, ngành chức năng xác định: Nguyễn Văn Tân đã khai thác cát ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ luồng, phạm vi luồng mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hoài Nam