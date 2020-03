Xử phạt đối tượng lập nhóm Zalo “mách nước” cho người dân “né chốt” CSGT

Với hành vi lập nhóm Zalo nhằm mục đích chỉ điểm “mách nước” cho bạn bè, người dân tránh chốt kiểm tra Cảnh sát giao thông, Phan Văn Trung (SN 1976, trú 1 phường ở TP Hà Tĩnh), đã bị Công an TP Hà Tĩnh xử phạt 5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với Phan Văn Trung.

Thời gian qua, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn. Việc xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn đã góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh giảm sâu.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực, cố gắng của lực lượng công an thì một số đối tượng trên địa bàn đã tiến hành thành lập các hội nhóm, diễn đàn trên không gian mạng để thông báo “chỉ điểm”, “né chốt” lực lượng cảnh sát giao thông.

Với quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sau một thời gian điều tra xác minh, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện đối tượng Phan Văn Trung trú ở 1 phường trên địa bàn TP Hà Tĩnh là chủ nhóm Zalo nói trên.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Trung đã khai nhận: Trung đã thành lập nhóm Zalo hoạt động ở chế độ công khai để các thành viên đăng tải nhiều nội dung, thông tin “báo chốt” “chỉ điểm” những vị trí mà lực lượng CSGT đang làm việc và kiểm tra đo nồng độ cồn trên địa bàn.

Việc làm này gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho những người vi phạm nắm được thông tin, đối phó với việc xử lý vi phạm của lực lượng CSGT, ảnh hưởng xấu đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hành vi trên vi phạm về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật được quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Phan Văn Trung theo quy định pháp luật.

Anh Tấn