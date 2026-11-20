(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/11), Quốc hội khóa XVI tiếp tục chương trình họp đợt 2 Kỳ họp thứ 2 để biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết; đồng thời, thảo luận các nội dung quan trọng.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH Hà Tĩnh tham dự kỳ họp.
Đợt 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 2 ngày 20/11 và 21/11. Trước đó, đợt 1 của kỳ họp đã diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 13/11/2026.
Theo chương trình nghị sự, ngày hôm nay (20/11), Quốc hội biểu quyết thông qua 11 luật, nghị quyết gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thoả thuận quốc tế (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch hàng hoá phái sinh; nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Đồng thời, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong ngày cuối của kỳ họp (21/11), Quốc hội dành phần lớn thời gian để biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết; tiếp đó tiến hành phiên bế mạc.
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