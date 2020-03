Châu chấu sa mạc có thể vào Việt Nam tháng 6: phải phòng ngừa từ xa

Ông Hoàng Trung (cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT): Đã có phòng bị, chủ động kịch bản rõ ràng Dịch châu chấu sa mạc có khả năng sinh sản rất mạnh, bầy đàn rất lớn, khi chúng đáp ở đâu thì mức độ gây hại rất lớn và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với châu chấu đàn từng bùng phát ở Việt Nam. Do đó, cục đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng và chuẩn bị kế hoạch ứng phó chi tiết trong trường hợp xâm nhập vào nước ta. Hiện trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật có 10-12 loại thuốc diệt châu chấu, những máy phun khói hiệu quả, các loại máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện rộng. Bộ đã có những phòng bị, chủ động kịch bản rõ ràng để ứng phó dịch châu chấu sa mạc có hiệu quả. Từng có nhiều đợt bùng phát châu chấu Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển ông thôn, từ năm 2008 đến nay, tại Việt Nam ghi nhận các đợt bùng phát châu chấu tre lưng vàng ở 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Bắc Kạn. Như năm 2018, châu chấu tre lưng vàng phát sinh và gây hại hơn 2.000ha cây trồng, chủ yếu hại cây lâm nghiệp (tre, luồng, vầu). Còn theo Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), lịch sử đã ghi nhận một vài đợt dịch châu chấu ở Nghệ An năm 1978; Phú Thọ 2008-2012 và gần đây nhất là ở miền núi phía Bắc. Tác hại của đợt dịch này không hề nhỏ, có vùng dịch thiệt hại 80-100%. Tuy nhiên quy mô, phạm vi mức độ khốc liệt trên sẽ kém xa so với dịch châu chấu sa mạc nếu chúng vào Việt Nam.