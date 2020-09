Pháp bắt 7 người liên quan vụ tấn công bằng dao phía trước tòa soạn cũ báo Charlie Hebdo

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 7 người liên quan vụ tấn công bằng dao khiến 2 người bị thương gần văn phòng cũ của tờ báo châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris ngày 25/9.

Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn một nguồn tin tư pháp ngày 26/9 cho biết, cảnh sát cũng đã thả một người đàn ông bị bắt giữ trước đó gần hiện trường vụ tấn công. Người này sau đó được xác minh là nhân chứng, đã “đuổi theo kẻ hành hung”, nguồn tin cho biết.

Vụ tấn công diễn ra chỉ ba tuần sau khi phiên tòa xét xử các nghi can trong vụ tấn công vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng và 11 người bị thương cách đây 5 năm. Hiện, địa chỉ của tờ tạp chí này được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Theo các công tố viên, trong số 7 nghi phạm có cả “thủ phạm chính” – người đã bị bắt giữ ở hiện trường không xa.

Văn phòng chống khủng bố PNAT của Pháp hôm 25/9 cho biết, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra khủng bố về vụ việc.

Theo người đứng đầu PNAT Jean-Francois Ricard, nghi phạm chính là một thanh niên 18 tuổi. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy anh ta sinh ra ở Pakistan.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin khẳng định vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 25/9 ở gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo tại thủ đô Paris “rõ ràng là một hành động của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo”.

Hồi đầu tháng 9, tạp chí Charlie Hebdo tái xuất bản những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed một ngày trước phiên tòa xét xử kể trên. Đây bị coi là sự báng bổ Nhà tiên tri Mohammed và bị thế giới Hồi giáo lên án mạnh mẽ.

Phương Đặng

(Theo AFP)