Phó Bộ trưởng Bộ tài chính New Zealand bị cách chức vì vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

Ông David Clark bị cách chức Phó Bộ trưởng Bộ tài chính New Zealand nhưng được giữ nguyên chức Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi lái xe chở gia đình đến bãi biển, vi phạm quy định hạn chế đi lại trong lệnh phong tỏa toàn quốc ở đất nước này.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Phó Bộ trưởng Bộ tài chính New Zealand. (Ảnh: Getty Images)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 7/4 cho biết, bà đã từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Bộ Y tế David Clark do vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc vì làm như vậy sẽ gây nguy hiểm đến các kế hoạch ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

“Trong tình huống bình thường, tôi sẽ sa thải Bộ trưởng Y tế. Những gì anh ta đã làm là sai, và không có lời bào chữa nào. Tuy nhiên, ưu tiên của tôi là cuộc chiến chống lại Covid-19. Chúng ta không thể để cho hoạt động của ngành y tế bị gián đoạn, nhất là trong công tác ứng phó đại dịch. Chỉ vì lý do đó, ông Clark sẽ tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế”, bà Ardern nói tại họp báo ở Wellington hôm nay.

Thay vì cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Ardern đã quyết định giáng cấp bậc của ông Clark trong hệ thống nội các New Zealand và cách chức Phó Bộ trưởng Tài chính mà ông đang kiêm nhiệm.

Trong một tuyên bố mới, ông Clark tự nhận mình là “kẻ ngốc” và cho biết “hiểu vì sao mọi người lại tức giận với ông”.

New Zealand, với dân số gần 5 triệu người, đã áp dụng nhiều biện pháp mạng mẽ để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chính phủ New Zealand đã yêu tầu tất cả những người nhập cảnh phải tự cách ly trong vòng 14 ngày, cũng như nghiêm cấm tất cả các cuộc tụ tập đông người cả ở trong nhà và ngoài trời. Mọi dịch vụ không thiết yếu, quán bar, nhà hàng, quán cà phê, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim, bể bơi, bảo tàng, thư viện, sân chơi và nhiều địa điểm công cộng khác cùng trường học, văn phòng sẽ đóng cửa trong một tháng, kể từ 11h trưa ngày 25/3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, các ngân hàng, siêu thị, bệnh viện và nhà thuốc vẫn duy trì hoạt động.

Hôm nay, giới chức New Zealand cũng quyết định gia hạn tình trạng khấn cấp quốc gia thêm 7 ngày. Trước đó vào ngày 25/03, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và lệnh phong tỏa đất nước cũng sẽ có hiệu lực từ đêm cùng ngày.

Theo thống kê từ đại học John Hopkins của Mỹ, New Zealand hiện có 1.106 ca Covid-19 và 1 người tử vong vì bệnh dịch.

Phương Đặng

(Theo Reuters)