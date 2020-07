Thị trường Lào ghi nhận giá vàng đạt mức cao nhất trong lịch sử

Theo tờ Thời báo Viêng Chăn (Vientiane Times), sức mua vàng tại Lào hiện đang giảm sau khi giá vàng thế giới tăng cao hơn nữa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Giá vàng tại Lào hiện đạt mức cao nhất trong lịch sử giao dịch tại thị trường này. (Ảnh: Vientiane Times)

Theo Chủ tịch hiệp hội thương mại và trang sức Lào Phouvong Phamisith, nhiều người dân Lào hiện đang tận dụng thời điểm vàng tăng giá để bán ra kiếm lời.

Trong ngày 22/7, giá vàng trang sức ở Lào được giao dịch với giá gần 8,8 triệu kip (khoảng 22,5 triệu đồng) trên mỗi baht weight – đơn vị đo lường trọng lượng vàng của Lào tương đương với 15 gram vàng và 2,2 triệu kip (khoảng 5,6 triệu đồng) trên mỗi sleung – tương đương 3,75 gram vàng (1 chỉ).

Mức giá này tăng vượt so với mức 8,2 triệu kip mỗi baht weight và 2 triệu kip mỗi sleung được niêm yết vào thời điểm cuối tháng 6, đồng thời cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch tại thị trường Lào.

Mỹ đã in thêm tiền USD như là một cách để chống lại tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và hỗ trợ nền kinh tế. Ông Phouvong, chủ sở hữu cửa hàng trang sức Phouvong ở thủ đô Viêng Chăn đồng thời là một trong những thương nhân kinh doanh vàng có tiếng ở Lào, cho biết điều này khiến nhu cầu dự trữ vàng trên thế giới tăng cao, như là một công cụ an toàn và bền vững hơn tiền mặt. Đây cũng là lý do chính khiến giá vàng liên tục tăng giá trên toàn cầu, và thị trường Lào cũng không phải là ngoại lệ.

Ông Phouvong Phamisith cho biết rất khó để có thể đánh giá và đoán trước được giá vàng trong tương lai bởi thị trường vàng trong nước phụ thuộc nhiều vào biến động trên thế giới, khi hầu hết vàng tại Lào đều có nguồn gốc nhập khẩu. Tuy nhiên, theo Chủ tịch hiệp hội thương mại và trang sức Lào, nếu dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp trong thời gian dài, giá vàng có thể sẽ còn tăng thêm.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất các mặt hàng vàng cho Lào và có ảnh hưởng trực tiếp đến biến động giá vàng tại Lào, cùng với biến động của đồng USD và Bath Thái Lan.

Theo quy luật, giá vàng tại Lào bắt đầu tăng khi mùa chay hàng năm kết thúc (Bun Ook Phansa) và giảm khi bắt đầu vào mùa chay tiếp theo (Bun Khau Phansa). Các thời điểm còn lại trong năm, khi có đám cưới, nhiều người dân mua vàng để sử dụng làm của hồi môn.

Giá vàng tại Lào, đặc biệt là vàng trang sức, đạt đỉnh khoảng 7 triệu kip/baht-weight vào năm 2012, nhưng đã giảm xuống còn 4,55 triệu kip/ baht-weight vào giữa năm 2015.

Dịch Covid-19 lây lan đã khiến giá của hàng hóa này tăng lên gần đây.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times)