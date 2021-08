HĐBA: Cần nghiêm trị những kẻ gây ra vụ tấn công ở Kabul

Chuyển người bị thương trong vụ nổ nghi là đánh bom liều chết bên ngoài sân bay quốc tế ở Kabul. (Ảnh: Aljazeera/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 27/8 đã lên án vụ tấn công xảy ra tại sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước đó 1 ngày, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh lính Mỹ và 120 người bị thương.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh vụ tấn công này “đặc biệt kinh hoàng” vì cố tình nhằm vào người dân thường và những người hỗ trợ việc sơ tán.

Theo Hội đồng Bảo an, những kẻ đứng sau vụ tấn công này cần bị pháp luật trừng trị

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên án vụ tấn công bên ngoài sân bay ở Kabul. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc tấn công đúng với dự đoán của Nga về việc các nhóm khủng bố, chủ yếu là IS, sẽ không từ bỏ việc tận dụng sự hỗn loạn ở Afghanistan.

Điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Afghanistan cũng như gây ra mối nguy hiểm lớn cho người dân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực giúp thành lập một chính phủ lâm thời toàn diện tại Afghanistan .

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Italy, ông Luigi Di Maio, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cố tình lợi dụng tình hình hỗn loạn ở quốc gia Tây Nam Á và gây nguy hiểm cho mọi người.

Ông khẳng định những diễn biến mới nhất cho thấy cần đẩy nhanh nỗ lực hỗ trợ Afghanistan thành lập ngay chính phủ chuyển tiếp có sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị chính tại quốc gia Tây Nam Á này.

Hiện các đơn vị tình báo Nga cũng đang tích cực hoạt động nhằm ngăn chặn khủng bố tràn vào lãnh thổ của các nước đồng minh ở Trung Á.

Về phần mình, Ngoại trưởng Italy - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khẳng định Nga là đối tác chính trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Afghanistan cũng như việc đạt được cách tiếp cận thống nhất của cộng đồng quốc tế trong tương lai.

Ông Di Maio cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo Afghanistan sẽ “không biến thành nơi trú ẩn an toàn của khủng bố.

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) do Moskva đứng đầu, thông báo sẽ tiến hành tập trận ở Kyrgyzstan and Tajikistan trong tháng 9 và tháng 10.

Hiện Nga chưa có kế hoạch sơ tán thêm công dân ở Afghanistan sau khi đưa được 360 người khỏi quốc gia Tây Nam Á này hồi đầu tuần. Hiện còn khoảng 100 người Nga đã lựa chọn ở lại Afghansitan./.

Theo Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)