Tàu hàng đầu tiên vượt kênh đào Suez an toàn sau “sự cố Ever Given”

Tàu chở hàng đầu tiên đã vượt kênh đào Suez an toàn ngay sau khi tuyến giao thương huyết mạch này được mở cửa trở lại.

Tàu YM Wish dài 368 m, rộng 51 m có khả năng chở được gần 14.000 container. Ảnh: MarineTraffic.com

YM Wish mang cờ Hong Kong là tàu hàng đầu tiên được phép qua lại kênh đào Suez sau gần một tuần kênh này buộc phải đóng cửa do sự cố siêu tàu chở hàng Ever Given mắc cạn. Tàu YM Wish đã vượt qua cực nam của kênh đào và tiến về cảng Jeddah ở Saudi Arabia.

Theo mạng giám sát hàng hải MarineTraffic.com, ngay sau khi tàu YM Wish di chuyển thành công, nhiều tàu khác cũng đã tiến vào kênh đào Suez tối 29/3 (giờ địa phương).

Sau 6 ngày mắc cạn, tàu Ever Given đã được giải cứu thành công sáng ngày 29/3. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành nạo vét khoảng 27.000 m3 cát, đất bùn, xuống độ sâu khoảng 18m dưới thân tàu, kết hợp với đội tàu kéo, tận dụng thời điểm thủy triều lên để làm nổi tàu Ever Given.

Theo Hoài Thanh/Báo Tin tức (NYT)