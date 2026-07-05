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Kinh tế

Vay mua nhà ở xã hội lãi suất 6,5%: Thêm cơ hội cho người trẻ an cư

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đang đưa lại cơ hội để người trẻ ở Hà Tĩnh hiện thực hóa ước mơ an cư.

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Chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank.

Đầu tháng 7, người dưới 35 tuổi có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội đón nhận tin vui khi văn bản thông báo về lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, chính sách áp dụng đối với các khoản vay phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026. Trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân, lãi suất cho vay được áp dụng ở mức 6,5%/năm, thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VNĐ bình quân của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được áp dụng ở mức 7,5%/năm, thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cho vay trung và dài hạn bình quân của 4 ngân hàng trên.

Chương trình được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank.

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Chị Võ Thị Oanh, quê ở xã Cẩm Lạc (bên phải) tìm hiểu và đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh).

Đây được xem là một trong những chính sách tín dụng thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội để những người trẻ có nhu cầu về nhà ở tiếp cận dòng vốn giá rẻ từ hệ thống ngân hàng thương mại, nhất là tại thời điểm lãi suất cho vay đang ở mức cao. Qua đó, người mua nhà có thể giảm áp lực tài chính để thực hiện mục tiêu ổn định cuộc sống và lập nghiệp lâu dài.

Vợ chồng chị Võ Thị Oanh (SN 1995, xã Cẩm Lạc) đã làm việc tại phường Thành Sen hơn 2 năm. Thời gian qua, gia đình chị vẫn thuê một căn hộ tại chung cư nhà ở xã hội để sinh sống. Mới đây, anh chị đã nộp hồ sơ đăng ký mua một căn hộ nhà ở xã hội, thông tin về mức lãi suất ưu đãi mới của NHNN đến đúng lúc đã mở thêm cơ hội để vợ chồng chị chủ động tài chính trong kế hoạch mua nhà ở của mình.

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Thông tin về mức lãi suất ưu đãi mới của Ngân hàng Nhà nước đang mở thêm cơ hội để vợ chồng chị Oanh chủ động tài chính trong kế hoạch mua nhà ở của mình.

Chị Oanh cho biết: “Khi tìm hiểu đăng ký mua nhà ở xã hội, tôi biết rằng không phải ai cũng thuộc đối tượng vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong khi đó, lãi suất vay mua nhà ở các ngân hàng thương mại hiện dao động ở mức 9 – 11%/năm khiến vợ chồng tôi khá lo lắng về khả năng tài chính. Khi biết NHNN triển khai chính sách ưu đãi với lãi suất 6,5%/năm, chúng tôi rất phấn khởi. Nếu mua được nhà trong đợt này, gia đình tôi chủ động nguồn lực tài chính, sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư”.

Cũng giống như chị Oanh, anh Lưu Tuấn Anh (quê tại xã Lộc Hà) là giáo viên tại một trường học trên địa bàn phường Thành Sen. Mỗi ngày, anh phải vất vả đi làm cách nhà hơn 15 km. Vì thế, mơ ước của vợ chồng anh chính là sở hữu ngôi nhà của mình tại phường Thành Sen để ổn định cuộc sống. Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Là một gia đình trẻ, nguồn tích lũy của vợ chồng tôi còn hạn chế nên khi quyết định mua nhà, phương án vay vốn ngân hàng là điều gần như bắt buộc. Với mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm, số tiền phải trả hằng tháng sẽ giảm đáng kể so với vay thông thường tại các ngân hàng thương mại”.

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Nhu cầu vay vốn ưu đãi mua nhà ở đối với người trẻ tại Hà Tĩnh, nhất là trong khoảng độ 30 - 35 tuổi đang rất cao và ngày càng gia tăng.

Trên thực tế, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là đối với người trẻ trong khoảng độ 30 - 35 tuổi tại Hà Tĩnh rất cao và ngày càng gia tăng. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh khiến dân cư tập trung nhiều hơn tại các khu vực trung tâm như phường Thành Sen, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Sông Trí... Cùng với đó, những năm gần đây, Hà Tĩnh liên tục thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn vào các khu kinh tế, khu công nghiệp và các đô thị kéo theo hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh đến sinh sống, làm việc. Quá trình này đã tạo thêm nhiều việc làm nhưng cũng làm gia tăng áp lực về nhà ở, đặc biệt đối với các gia đình trẻ mới lập nghiệp có thu nhập ổn định nhưng khả năng tích lũy còn hạn chế.

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Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đang tăng tốc tiến độ, phấn đấu trao "chìa khoá" hơn 500 căn hộ trong đầu năm 2027.

Hà Tĩnh đang thực hiện mục tiêu 3.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, từ cuối năm nay đến đầu năm 2027, dự kiến có khoảng 950 căn được mở bán, tạo thêm nguồn cung căn hộ cho người dân. Cùng với đó, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội với lãi suất 6,5%/năm được kỳ vọng sẽ tạo sự đồng bộ giữa nguồn cung nhà ở và khả năng tiếp cận vốn, giúp nhiều gia đình trẻ có điều kiện hiện thực hóa giấc mơ an cư.

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Vietcombank Hà Tĩnh sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Để đưa chính sách nhanh chóng đến với người dân, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đang tích cực triển khai chương trình nhằm đảm bảo khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng phòng khách hàng bán lẻ Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, tư vấn đầy đủ về điều kiện, hồ sơ và quy trình vay vốn đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội; đồng thời, sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Theo đó, quá trình triển khai, chúng tôi bố trí đội ngũ tư vấn, hỗ trợ đối với khách hàng giải quyết thủ tục, giải ngân kịp thời nhằm góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống”.

Theo NHNN Khu vực 8, việc triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn đang được các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, thực hiện hiệu quả chương trình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Tags:

#vay mua nhà #nhà xã hội #lãi suất #ngân hàng #người trẻ #Hà Tĩnh #chính sách

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

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