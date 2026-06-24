Gửi tiết kiệm tại BIDV, đón quà lớn cùng World Cup 2026

Cùng với các chi nhánh trên cả nước, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh triển khai các chương trình tiết kiệm nhằm thu hút nguồn vốn, đồng thời đưa lại nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng.

Chương trình “Gửi tiền đón cúp - Rinh quà vô địch" được triển khai từ ngày 20/6 - 31/7. Đây là một trong những chương trình huy động vốn của BIDV được triển khai trên cả nước nhằm thu hút nguồn vốn, mang lại nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng; đồng thời hưởng ứng không khí của giải bóng đá sôi động nhất hành tinh World Cup 2026.

Theo đó, khách hàng cá nhân của BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh khi gửi mới hoặc quay vòng tiền gửi tại quầy và trên ứng dụng BIDV SmartBanking với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên (kỳ hạn từ 6 - 24 tháng) sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số may mắn. Số lượng mã dự thưởng cho mỗi khách hàng sẽ không giới hạn, được tính theo bội số giữa số tiền khách hàng gửi và số tiền gửi tối thiểu ứng với kỳ hạn.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến được hưởng số lượng mã dự thưởng gấp đôi so với gửi tại quầy.

Dự kiến, chương trình sẽ được trụ sở chính BIDV tiến hành quay số trúng thưởng vào ngày 14/8/2026. Cơ cấu giải thưởng chương trình tiết "Gửi tiền đón cup - Rinh quà vô địch" gồm 104 giải, trong đó có 1 giải “Nhà vô địch” là 1 sổ tiết kiệm BIDV 200 triệu đồng và 103 giải “Niềm vui”, mỗi giải 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá giải thưởng của chương trình là 303 triệu đồng.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, từ ngày 20/6 – 19/7, BIDV cũng triển khai chương trình “Hòa nhịp bóng lăn, săn quà độc bản”, mang đến cơ hội sở hữu quả bóng da BIDball phiên bản giới hạn được thiết kế riêng chào mừng FIFA World Cup 2026.

Theo chương trình, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến từ 10 triệu đồng trở lên, kỳ hạn từ 6 tháng sẽ được nhận tương ứng 1 mã số may mắn để tham gia quay số trúng thưởng.

Chương trình được chia thành 4 đợt quay số trúng thưởng, tiến hành vào mỗi tuần. Tổng giải thưởng là 192 quả bóng BIDball phiên bản đặc biệt dành tặng cho các khách hàng may mắn.

Các chương trình tiết kiệm dự thưởng do BIDV triển khai nhằm gia tăng tiện ích, mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, đồng thời góp phần lan tỏa không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.