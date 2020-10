Hà Tĩnh cần sẵn sàng các tình huống ứng phó với thiên tai

Đợt mưa lũ này, Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong vùng có mưa lớn nên phải xác định các tình huống có thể xảy ra.

Sáng nay (8/10), Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT do ông Vũ Xuân Thành - Phó Chánh văn phòng thường trực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực địa công tác ứng phó với mưa lũ tại xã Phương Điền, huyện Hương Khê. Đi cùng đoàn có các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Hương Khê.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên từ ngày 6,7/10, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa đo được tại trạm thủy văn là 149mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên các sông Tiềm, Ngàn Sâu, Rào Nại đang có xu hướng lên và nhà máy thủy điện Hố Hô cũng đã xả tràn từ 20h tối qua nên đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường, cầu tràn ở vùng trũn thấp.

Để ứng phó với mưa lớn, UBND huyện đã ban hành các công điện, văn bản yêu cầu các phòng, ban, ngành và địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó, túc trực 24/24h; chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng lũ, lũ quét, sạt lở đất; kiên quyết di dời người dân ở vùng xung yếu, vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai...

Đoàn công tác cũng đã đi thăm hỏi một số gia đình ở xã Điền Mỹ - nơi được coi là “rốn lũ” của Hà Tĩnh. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1962, thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ) nói rằng gia đình đã chuẩn bị thuyền, lương thực, nước uống... để sẵn sàng “sống chung với lũ”.

Đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế các nhà chống lũ.

Kết thúc chuyến kiểm tra, ông Vũ Xuân Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Phó Chánh văn thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai của Hà Tĩnh, nhất là việc tuyên truyền sâu rộng tới người dân để nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết.

Ông Vũ Xuân Thành nhấn mạnh, đợt mưa lũ này, Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong vùng có mưa lớn, tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp nên không được chủ quan, mà xác định các tình huống có thể xảy ra để lên sẵn các phương án ứng phó, di dời dân, nhất là vùng có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...

Văn Đức