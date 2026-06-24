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Xã Thạch Hà giành giải nhất Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi”

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội xã Thạch Hà đã xuất sắc vượt qua 5 đội còn lại để giành giải nhất Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” tỉnh Hà Tĩnh.

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Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường Trực ban Chỉ đạo hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đội.

Sáng 24/6, UBND tỉnh tổ chức chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất, năm 2026.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi tham dự.

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Đại biểu tham dự hội thi.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi ghi nhận, biểu dương Công an tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức hội thi và 6 đội thi đã xuất sắc giành giải nhất tại 6 cụm thi, đại diện cho 69 xã, phường có mặt tại chung kết.

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Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, việc tổ chức hội thi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân trong xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hội thi cũng là dịp để khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng an ninh cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT; đồng thời, tạo cơ hội cho các thành viên thể hiện kiến thức, tài năng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã trong bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở.

Qua vòng thi khu vực, Ban Chỉ đạo đã ghi nhận tinh thần, trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị đăng cai, sự đầu tư công phu, sáng tạo của các đội thi. Nhiều phần thi được dàn dựng sinh động, sát thực tiễn, thể hiện rõ kiến thức pháp luật, bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để vòng thi chung kết diễn ra chất lượng, hiệu quả.

Sau hội thi, đề nghị mỗi đội cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vận dụng kiến thức, kỹ năng thu nhận được thành hành động cụ thể trong quá trình công tác hằng ngày, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại chung kết hội thi, 6 đội gồm các xã: Phúc Trạch, Thạch Hà, Cẩm Lạc, Hương Sơn và các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Sông Trí đã tranh tài qua các phần thi chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống.

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Các đội tranh tài qua các phần thi chào hỏi...
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... kiến thức...
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... và xử lý tình huống.
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Các đội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sau phần tranh tài sôi nổi, nghiêm túc, các đội đã hoàn thành toàn bộ nội dung thi của vòng chung kết. Mỗi đội tuyển đều để lại những dấu ấn riêng bằng sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng thực tiễn công tác.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội xã Thạch Hà; giải nhì cho các đội xã Phúc Trạch, phường Bắc Hồng Lĩnh và giải ba cho các đội phường Sông Trí, xã Cẩm Lạc, Hương Sơn.

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Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội xã Thạch Hà...
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... giải nhì cho các đội xã Phúc Trạch, phường Bắc Hồng Lĩnh...
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...trao giải ba cho các đội phường Sông Trí, xã Cẩm Lạc, Hương Sơn.
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Ban Tổ chức cũng trao chứng nhận cho tập thể và cá nhân giành các giải phụ trong Hội thi.

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Tags:

#Hội thi #An ninh #Bảo vệ #ANTT #Chung kết #Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi”

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