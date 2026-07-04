Xác định đủ 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Vòng 1/8 World Cup 2026 quy tụ đại diện của 4 liên đoàn. Châu Âu áp đảo với 7 đội gồm Pháp, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Na Uy. Nam Mỹ góp 4 đại diện là Argentina, Brazil, Paraguay và Colombia. Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) còn cả ba đội chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Châu Phi có hai đội là Morocco và Ai Cập. Châu Á không còn đại diện nào.

8 cặp đấu gồm Canada - Morocco, Paraguay - Pháp, Brazil - Na Uy, Mexico - Anh, Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Mỹ - Bỉ, Argentina - Ai Cập và Thụy Sĩ - Colombia.

Sau trận thắng nhọc Cape Verde 3-2 ở hiệp phụ, Argentina vào vòng 1/8 gặp Ai Cập lúc 23h ngày 7/7 (giờ Hà Nội) trên sân Atlanta. Ở vòng bảng, nhà ĐKVĐ toàn thắng ba trận trước Algeria, Áo và Jordan.

Ai Cập cũng không có ưu thế về thể lực, khi cũng phải nhờ tới loạt luân lưu mới loại Australia ở vòng 1/16. Trước đó, Mohamed Salah và đồng đội đứng nhì bảng G với 5 điểm nhờ một chiến thắng và hai trận hòa. Ở trận gặp Australia, Ai Cập mở tỷ số ở phút 13 nhờ công Emam Ashour, nhưng sau đó bị gỡ hòa với bàn phản lưới của Mohamed Hany. Trong loạt luân lưu, Ai Cập đá vào cả bốn lượt để thắng 4-2.

Harry Souttar sút hỏng trong loạt luân lưu ở trận Australia thua Ai Cập tại vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân AT&T, Arlington, bang Texas, Mỹ ngày 3/7/2026. Ảnh: AP

Theo mô hình dự đoán của Opta, Argentina có 79% khả năng vào tứ kết, trong khi cơ hội đi tiếp của Ai Cập chỉ là 21%. Đây là cặp đấu chênh lệch thứ hai ở vòng 1/8, sau trận Paraguay - Pháp. Paraguay chỉ có 14% khả năng đi tiếp, với Pháp là 86%.

Nếu thắng Ai Cập, Argentina sẽ gặp đội thắng trong trận Thụy Sĩ - Colombia, ở tứ kết sáng 12/7 tại Kansas City.

Lionel Messi (phải) cùng Cristian Romero và đồng đội mừng sau pha phản lưới của Diney Borges trong trận Argentina thắng Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Hard Rock, Miami Gardens, bang Florida, Mỹ ngày 3/7/2026. Ảnh: AP

Cặp đấu còn lại được xác định sau khi Colombia thắng Ghana 1-0 ở trận cuối vòng 1/16. Bàn duy nhất của Jhon Arias ở phút 14 giúp đại diện Nam Mỹ vượt qua đối thủ châu Phi trong trận đấu họ kiểm soát thế trận với 61% thời lượng giữ bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn. Ghana thậm chí không dứt điểm lần nào hướng cầu môn.

Lúc 3h thứ Tư 8/7 trên sân Vancouver, Colombia gặp Thụy Sĩ, đội vừa chấm dứt cơn khát chiến thắng ở vòng knock-out World Cup kéo dài 88 năm. Hai đội đã gặp nhau một lần ở World Cup, tại vòng bảng năm 1994 tại Mỹ. Khi đó, Colombia thắng Thụy Sĩ 2-0 ở lượt cuối, nhưng vẫn bị loại với vị trí cuối bảng A. Thụy Sĩ đi tiếp cùng hai đội còn lại trong bảng là Mỹ và Romania.

Antoine Semenyo (trái) tranh bóng với Jefferson Lerma (giữa) và Daniel Munoz trong trận Ghana thua Colombia 0-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Arrowhead, Kansas City, bang Missouri, Mỹ ngày 3/7/2026. Ảnh: AP

Tại vòng 1/16 World Cup 2026, Thụy Sĩ thắng Algeria 2-0 nhờ công Breel Embolo và Dan Ndoye. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của họ kỳ này. Thụy Sĩ cũng gây ấn tượng nhờ sự bùng nổ của Johan Manzambi. Tiền vệ 20 tuổi trở thành phát hiện lớn của World Cup 2026, xô đổ nhiều kỷ lục trẻ.

Colombia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Thụy Sĩ. Đại diện Nam Mỹ có 53% khả năng đi tiếp, so với 47% của đối thủ châu Âu. Dù vậy, đây không phải cuộc chạm trán cân bằng nhất vòng 1/8. Ở cặp đấu giữa Mỹ và Bỉ, hai đội cùng được đánh giá có 50% khả năng vào tứ kết.

Trước đó, sáu cặp đầu tiên của vòng 1/8 đã được xác định. Đáng chú ý nhất là cuộc thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trên sân Dallas. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội vượt qua vòng 1/16 sau màn ngược dòng hạ Croatia 2-1, còn Tây Ban Nha thắng dễ Áo 3-0 nhờ cú đúp của Mikel Oyarzabal.

Đây sẽ là lần thứ 42 hai đội tuyển này gặp nhau, nhưng mới là cuộc so tài thứ ba ở vòng chung kết World Cup. Ronaldo vừa ghi bàn knock-out World Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 41, trong khi Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ trẻ do Lamine Yamal dẫn đầu.

Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Mexico sẽ tiếp Anh trên sân Azteca. Đại diện Trung Mỹ là đội duy nhất toàn thắng và giữ sạch lưới từ đầu giải, còn Anh phải nhờ cú đúp của Harry Kane mới ngược dòng hạ CHDC Congo 2-1.

Những cặp đấu còn lại cũng đáng chờ đợi. Canada lần đầu vào vòng 1/8 sẽ gặp Morocco, đội loại Hà Lan trên loạt luân lưu. Paraguay, sau khi gây địa chấn bằng trận thắng Đức, sẽ đối đầu ứng viên vô địch Pháp. Trong khi đó, Brazil chạm trán Na Uy.

Vòng 1/8 sẽ bắt đầu với trận Canada gặp Morocco lúc 0h Chủ nhật 5/7 (tức là đêm nay). Sau đó 4 tiếng, Paraguay sẽ gặp Pháp. Vòng 1/8 khép lại tối 7/7 và sáng 8/7. Sau đó, giải sẽ nghỉ một ngày rồi bước vào tứ kết.