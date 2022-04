Mercedes-Benz C-Class 2022 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Mercedes-Benz C-Class 2022 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, đi kèm giá bán từ 1,669 tỷ đồng.

Ở ngoại thất, thiết kế của Mercedes-Benz C-Class 2022 không có nhiều thay đổi mang tính đột phá nhưng thiết kế nội thất của xe được đánh giá giống như một phiên bản thu nhỏ của mẫu S-Class, dù cũng nhận được một vài tinh chỉnh để tạo cảm giác độc đáo so với mẫu xe đàn anh.

Nội thất của Mercedes-Benz C-Class 2022 được gia tăng kích thước về mọi mặt. Chiều dài cơ sở đã nới thêm 2,54 cm, giúp hành khách ngồi ở hàng ghế phía sau có thêm 2 cm chỗ để chân. Khoảng cách từ đầu đến trần xe cũng được tăng thêm 1,5 cm.

Các số đo tổng thể của Mercedes-Benz C-Class 2022 là dài 4680 mm, rộng 1860 mm và cao 1747 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, C-Class mới dài hơn 63,5 mm và rộng hơn 10mm. Riêng chiều cao là thấp hơn phiên bản tiền nhiệm khoảng 10 mm. Dung tích khoang hành lý vẫn là 506 lít giống với C-Class thế hệ trước.

Phiên bản C 200 AVANTGARDE có bố cục lưới tản nhiệt một nan cỡ lớn kèm logo ngôi sao 3 cánh, xung quanh trang trí bằng các nan sọc màu đen, bao quanh là đường viền kim loại mạ chrome. Đối với bản AMG Line, vẫn là một nan ngang kèm logo ngôi sao 3 cánh nhưng xung quanh được trang trí kiểu kim cương mới.

Đường viền ở cản sau cũng giúp xác định các mô hình khác nhau, cũng như bánh xe khác nhau. C 200 AVANTGARDE đi trên bánh xe hợp kim năm chấu 18 inch, được chỉ định bằng lốp run-flat. Đối với C 300 AMG Line, xe có bộ la-zăng 19 inch AMG đa chấu. Điều thú vị là cả C 200 và C 300 đều được trang bị đèn pha giống nhau, là đèn LED Hiệu suất cao được trang bị tiêu chuẩn cho xe, cũng như hỗ trợ ánh sáng cao thích ứng.

Đối với hệ thống truyền động, Mercedes-Benz C 200 mới đã được chuyển về cấu hình động cơ 1.5L. Động cơ tăng áp bốn xi-lanh M264 tạo ra 181 mã lực và 280 Nm. Động cơ này kết hợp động cơ điện 48V và một máy phát khởi động tích hợp (ISG) cho phép tăng công suất lên tới 20 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm trong một khoảng thời gian ngắn.

Phiên bản C 300 AMG dùng động cơ 2.0L tăng áp cho công suất 255 mã lực mô-men xoắn đã tăng lên 400 Nm so với 370 Nm có sẵn trước đó. Cả hai động cơ đều được kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC quen thuộc.

Nội thất C-Class thế hệ mới nổi bật với màn hình cỡ lớn 11,9 inch đặt tại vị trí trung tâm. Ngoài màn hình trung tâm, khu vực khoang lái còn có màn hình hiển thị độ phân giải cao 12,3 inch tiêu chuẩn.

Hệ điều hành này là phiên bản mới nhất của hệ thống MBUX, kết hợp với trợ lý giọng nói “Hey Mercedes”. Điểm khác biệt lớn nhất so với đàn anh S-Class là các hốc gió điều hòa trên C-Class vẫn giữ lại giao diện tròn thay vì là hình chữ nhật như người đàn anh.

Mercedes-Benz C-Class phiên bản C 300 AMG First Edition mới sẽ có mặt tại hệ thống đại lý toàn quốc và có sẵn để giao đến khách hàng từ ngày 28/4/2022. 3 phiên bản còn lại là C 200 AVANTGARDE, C 200 AVANTGARDE Plus và C 300 AMG sẽ nhận đặt bởi hệ thống đại lý từ 28/4/2022.

Tại thị trường Việt Nam, giá bán của Mercedes-Benz C 200 AVANTGARDE từ 1,669 tỷ đồng, C 200 AVANTGARDE PLUS từ 1,789 tỷ đồng, C 300 AMG từ 2,089 tỷ đồng và C 300 AMG (CBU) từ 2,399 tỷ đồng.

Theo autodaily.vn